Zlomový okamžik pro odvětví kryptoměn: Americká Komise pro cenné papíry a burzy schválila 11 bitcoinových ETF

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) udělila souhlas se spuštěním 11 investičních fondů na spotové bitcoiny obchodovaných na burze (ETF). Informovala o tom agentura Reurters, která to označuje za zlomový okamžik pro odvětví kryptoměn. Zprávu posléze potvrdil předseda SEC Gary Gensler. Cena bitconu se po oznámení změnila jen nevýrazně, kryptoměna smazala část předchozích ztrát.



Nejznámější kryptoměna včera po většinu seance oslabovala. Reagovala na úterní zneužití oficiálního účtu SEC na sociální síti X. Příspěvek na účtu už v úterý oznámil, že regulační úřad udělil souhlas se spuštěním bitcoinových ETF. Později se ukázalo, že byl účet napaden, a na internetu se tak objevil neautorizovaný příspěvek. Komise v posledních letech zamítla několik žádostí o spuštění ETF na spotový bitcoin s odůvodněním, že trh s kryptoměnami je náchylný k manipulaci.



Dotčené fondy otevírají trh s kryptoměnou dalším milionům uživatelů z řad drobných i velkých investorů a mohou přilákat miliardové investice. Hlavním cílem bitcoinového ETF je zjednodušit investiční proces pro jednotlivce, kteří mají o bitcoin zájem, ale buď si ho nemohou nebo nechtějí pořídit, nebo se zdráhají zabývat se složitou technickou stránkou těžby a vlastnictví bitcoinu a obchodu s ním.



Výhodou bitcoinových ETF je, že jsou provozovány v komplexním regulačním rámci, který zajišťuje ochranu investorů a stabilitu trhu a zároveň překlenuje propast mezi tradičními financemi a trhem s kryptoměnami.



Oproti dosud známým derivátovým ETF přináší vlna nově schválených ETF změnu v tom, že jde o spotová ETF, a tak firmy, jež jej vydají, musí bitcoin reálně vlastnit. "Schválení bitcoinových spot ETF vnímám jako významný krok jak k popularizaci bitcoinu, tak i k jeho akceptování jakožto standardního investičního aktiva," uvedl Matěj Žák, šéf výrobce hardwarových kryptopeněženek Trezor. "Nicméně přijetí ETF má své ale. Mohou přilákat váhavé investory díky snadnějšímu přístupu k bitcoinu, je zde ovšem riziko ztráty jeho samotné podstaty v centralizovaných strukturách, jako jsou ETF fondy a burzy. Tyto nástroje berou investorům možnost držet bitcoin přímo a vyžadují plnou důvěru ve správce fondu, což je v rozporu s decentralizovanou povahou a příslibem nejznámější kryptoměny," dodal.

Disclaimer: Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE . Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.