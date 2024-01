Inflace v prosinci překvapila meziměsíční poklesem. Za celý rok 10,7 procenta

Spotřebitelské ceny v prosinci meziročně stouply o 6,9 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo z listopadových 7,3 procenta. Meziměsíčně se ceny snížily o 0,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konsensem ekonomů a analytiků pro agenturu Bloomberg byla meziměsíční stagnace a meziroční růst o 7,3 %. Za celý loňský rok činila průměrná míra inflace 10,7 procenta. Bylo to o 4,4 procentního bodu méně než v roce 2022, kdy ovšem byla druhá nejvyšší inflace od vzniku samostatné ČR.



Prosincové zpomalení ovlivnily hlavně ceny potravin a nealkoholických nápojů. Meziroční zdražení uzenin zpomalilo na 0,6 procenta z listopadových 3,4 procenta. Ceny ovoce rostly o 5,8 procenta, zatímco o měsíc dříve to bylo o 8,4 procenta. Některé potraviny pak v posledním měsíci roku zrychlily zlevňování. Týká se to třeba trvanlivého mléka, sýrů a tvarohů nebo vajec. Naopak ceny pohonných hmot sice v prosinci meziročně zlevnily, ale méně než v listopadu.



Ve srovnání s předloňským prosincem zdražilo zejména bydlení. Za nájemné lidé zaplatili o 7,3 procenta více, vodné zdražilo o 16,3 procenta, stočné o 26,9 procenta, elektřina o 142,4 procenta a teplo a teplá voda o 24,2 procenta. Zlevnil naopak zemní plyn, a to o 7,7 procenta. Ceny tuhých paliv klesly o dvě procenta.



Ceny zboží v prosinci meziročně úhrnem vzrostly o 7,6 procenta, ceny služeb byly vyšší o 5,7 procenta. V meziměsíčním srovnání ceny zboží klesly o 0,8 procenta, zatímco ceny služeb o 0,2 procenta vzrostly. "Ceny zboží úhrnem v roce 2023 vzrostly o 12,1 procenta a ceny služeb o 8,4 procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.



ČSÚ dnes zveřejnil také informace o listopadovém vývoji cen v zahraničním obchodu. Meziroční pokles vývozních cen zpomalil na 2,1 procenta z říjnových 2,2 procenta, u dovozu se pokles zmírnil na 5,7 procenta z předchozích 6,5 procenta. Meziměsíčně ceny vyváženého zboží klesly o 0,5 procenta a dováženého o jedno procento.