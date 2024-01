HF: Banky by neměly snižovat náklady jen pro potěšení analytiků, lepší jsou větší, výjimkou je Citi

Dave Ellison z Hennessy Funds se domnívá, že zveřejněné výsledky amerických bank jsou zhruba v souladu s očekáváním a není na nich nic překvapivého. To může být samo o sobě pozitivní, protože dřívější překvapení byla spíše negativního charakteru. Podle investora se také hodně lidí snaží na výsledcích bank „najít něco speciálního“, ale nic takového tam není a „prostě jsou v souladu s očekáváním“.



Banky se již nějakou dobu snaží vypořádat s růstem sazeb a inverzí výnosové křivky. K tomu se přidává tlak ze strany trhu s komerčními nemovitostmi a v neposlední řadě změnami v regulaci, „které jsou obvykle v delším období negativní.“ Investor se také domnívá, že do výsledků bank výrazně promlouvá růst nákladů, který je jednak provozního charakteru, ale souvisí i s investicemi do nových technologií.



Ellison má rovněž za to, že banky by měly být uvážlivé ve své snaze snižovat náklady. Propracovat se tím k vyšším cenám akcií je totiž podle něj těžké. Vyloženě chybou je pak „snižovat náklady jen proto, aby akcioví analytici byli spokojeni.“ Yahoo Finance k tomu přidává následující graf s vývojem zisků vybraných bank od roku 2013:





Zdroj: Yahoo Finance



Nejvyšší ziskovosti již řadu let dosahuje , na druhém místě je a se v minulém roce dostala před . Obě banky jsou přitom ziskovostí níže než v roce 2013. Ellison uvedl, že banky pokrývá již od počátku osmdesátých let a tehdy šlo o dobu, kdy byly nejzajímavější menší banky. Tam se totiž soustředila restrukturalizace a konsolidace. Nyní podle něj banky musí být větší, mimo jiné proto, aby mohly být konkurenceschopné na Wall Street a mohly dobře ustát ekonomické recese.



Podle experta na důležitost velikosti ukazují i velké technologické společnosti a banky se budou ubírat podobným směrem, kdy „větší je lepší“. Dlouhodobě bude těžké zvyšovat organicky úvěrová portfolia, a i zde budou mít výhody větší banky. Na otázku týkající se pak expert uvedl, že akcie už dva roky „nic nedělá“ a vedení snad začne podnikat kroky, které banku posunou na „smysluplné místo v systému“.



U pak může dávat smysl i zmenšování celé firmy. Akcie se přitom sice obchoduje za 60 % účetní hodnoty, ale investora nechává i to chladným. Míní totiž, že z účetní hodnoty musí být odepsána řada položek, a to je jeden z důkazů, proč by prospělo zmenšení. Dlouhodobě ale může být atraktivní, protože „v systému své místo má“. Bankám by mělo prospět napřimování výnosové křivky, avšak investor se domnívá, že opačně by samo o sobě působilo prudké snižování sazeb.



Zdroj: Yahoo Finance