Bloomberg: Čínské banky kvůli sankcím USA zpřísňují přístup k ruským klientům

Čínské státní banky zpřísňují financování ruských klientů. Přístup mění poté, co Spojené státy schválily sekundární sankce proti zahraničním firmám, které pomáhají Moskvě v jejím válečném tažení proti Ukrajině. Čínští věřitelé by jinak mohli ztratit přístup k americkému dolarovému systému vypořádání mezibankovních plateb, píše s odkazem na své zdroje agentura Bloomberg. Kreml zprávu odmítl komentovat.



Americké ministerstvo financí v prosinci uvedlo, že použije sekundární sankce proti bankám, které zprostředkovávají Rusku obchody s vybavením nezbytným pro jeho válečnou mašinérii. Nejméně dvě čínské banky si tak v posledních týdnech objednaly revizi svých ruských obchodů se zaměřením na přeshraniční transakce. Banky přeruší styky s klienty na sankčním seznamu a přestanou poskytovat jakékoli finanční služby ruskému vojenskému průmyslu bez ohledu na měnu nebo místo transakce, uvedly zdroje Bloombergu.



Banky zintenzivňují hloubkovou kontrolu klientů, včetně kontroly, zda jejich obchodní registrace, oprávnění příjemci a koneční správci pocházejí z Ruska, uvedli lidé obeznámení se situací, se kterými Bloomberg hovořil. Banky kontrolu rozšíří i na klienty, kteří nejsou ruskými občany a podnikají v Rusku nebo převádějí kritické položky do Ruska prostřednictvím třetí země, dodali.



Tento vývoj podle Bloombergu podtrhuje, do jaké míry se Čína podřizuje americkým sankcím navzdory tomu, že je neschvaluje, a navzdory slibům, že bude s Ruskem udržovat hospodářské vztahy. Vláda prezidenta Si Ťin-pchinga se vyhýbá poskytování významné vojenské pomoci Rusku. Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ale dává diplomatickou podporu a posiluje obchod v oblastech, kterých se sankce netýkají.



Kreml dnes zprávu odmítl komentovat s vysvětlením, že téma je příliš politicky citlivé. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov na dotaz ohledně zprávy podle agentury Reuters jen uvedl, že Čína zůstává důležitým strategickým partnerem Ruska, s nímž Moskva nadále rozvíjí vztahy.



Čínský vývoz do Ruska v průběhu války prudce vzrostl. Země se stala největším dovozcem fosilních paliv z Ruska, přičemž dodávky uhlí se od roku 2020 více než zdvojnásobily. Sankce připravily ruskou centrální banku o přístup k přibližně polovině jejích mezinárodních rezerv, takže jí zůstalo pouze zlato a jüany. Používání čínské měny tak stouplo, přičemž podíl vypořádání v jüanech se v září vyšplhal na 27 procent z 15 procent na konci roku 2021.



Čtyři největší čínské státní banky už v minulosti dodržovaly předchozí americké sankce proti Íránu a Severní Koreji. Činily tak proto, aby neztratily přístup k americkému dolarovému systému vypořádání mezibankovních plateb.