Víkendář: Je dobré zůstat zainvestovaný. Hodnotu Bill Gross vidí i v Evropě

Bill Gross, který mimo jiné stál ve vedení společnosti Pimco, se domnívá, že Fed by měl snižovat sazby, pro americkou ekonomiku je podle něj důležité, aby se výnosy desetiletých dluhopisů pohybovaly pod tempem nominálního růstu. Akciový trh je pak podle něj s ohledem na výši reálných sazeb příliš vysoko (viz první část rozhovoru v odkazech pod textem). Ve druhé části mimo jiné hovořil o tom, že i přes vysoké valuace je dobré zůstat na akciovém trhu, ale hledat skutečnou hodnotu.



„Existují akcie s vyšším dividendovým výnosem, které jsou pro mě zajímavější než sedmička populárních technologických titulů,“ uvedl investor. Na otázku týkající se bank odpověděl, že některé akcie z tohoto sektoru drží a nabízí zajímavé dividendové výnosy. Nevlastní ale žádnou ze sedmičky oblíbených technologií, i když je podle něj dlouhodobě atraktivní. Zajímavý je pak podle investora „evropský Microsoft“, kterým má být společnost EPAM Systems.



Gross také zmínil společnosti a , které podle něj nabízí kombinaci vysokého dividendového výnosu s „nějakým růstem“. I tento segment trhu je podle něj zajímavější než velké technologie, ke kterým se váže i vyšší riziko. K tomu dodal, že jeho pohled je relevantní pro konzervativnější investory. Na otázku týkající se zahraničních trhů odpověděl, že se o ně zajímá, hodnotu vidí i v Evropě a jmenoval v této souvislosti třeba . Na Bloombergu pak v souvislosti s vývojem na trzích mimo USA zmínili posilování japonského trhu, které může podle některých názorů souviset i s odlivem peněž z Číny. v následujícím grafu porovnává výkony japonského a čínského trhu za posledních dvacet let:





Zdroj: X



Gross se podle Bloombergu proslavil zejména na dluhopisových trzích, investor k tomu dodal, že nyní rozhodně nemá býčí pohled na vývoj na amerických trzích s vládními dluhopisy. Obchoduje ale s opcemi a zajímá se o akcie, které jsou zajímavější i kvůli jejich vyšší volatilitě.



Bloomberg se na závěr ptal na fiskální situaci s vývojem vládního zadlužení. Gross míní, že „dluhopisové trhy Washingtonu nic nediktují, naopak Washington určuje dění na trzích.“ Ani rostoucí deficity a nabídky vládních dluhopisů tak podle experta zřejmě nepovedou k tomu, že trhy „dají Washingtonu lekci“. Rozpočtové deficity přitom bude podle Grosse zvyšovat i demografická situace.

Zdroj: Bloomberg