Než otevře Wall Street: Microsoft, Alphabet, AMD, Starbucks

Americké indexy včera v průběhu obchodní seance oslabovaly. První ránu utrpěly těsně po otevření burzy, kdy byla reportována data o otevřených pracovních pozicích formou takzvaných JOLTS, které byla silnější, než trh čekal. To nastartovalo pokles, který se nesl téměř celou obchodní seancí. V nočních hodinách, po uzavření burzy, jsme pak dostali čtvrtletní výsledky společností jako je , Alphabet, AMD a (o všech jmenovaných níže v textu).

Nejdůležitější událostí dnešního dne bude měnově politické rozhodnutí FEDu. Tam investoři neočekávají změnu sazeb, ale spíše se zaměří na tiskovou konferenci předsedy Powella, kde by mohl naznačit, jaká panuje nálada mezi členy rady. Negativní komunikace s náznakem vyšších sazeb po delší dobu by byla pro akcie zcela jistě negativním impulsem, který by je mohl posunout na nižší úrovně.

Ve 13:50 SEČ futures na hlavní indexy indikují: S&P 500: -0,45 %, NASDAQ 100 -1,02 % a Dow Jones +0,12 %. V Německu DAX : -0,02 % a v Praze index PX : +0,15 %.

Mezi největší pohyby amerického premarketu patří:

(MSFT) oslabuje o 0,3 %. Přestože analytici vidí výsledky pozitivně, tak tržní očekávaní byla nad reálnými možnostmi firmy, a tak akcie drobně oslabují. Společnost oznámila tržby ve výši 62,02 mld. USD, čekalo se 61,14 mld. USD. Lepší je i reportované EPS ve výši 2,93 USD, čekalo se 2,78 USD. Nesledovanější divize Cloudových služeb hlásí tržby ve výši 33,7 mld. USD, čekalo se 32,21 mld. USD. komentuje, že výsledky prezentují sílu v oblasti umělé inteligence, kterou již společnost dokázala přetavit na reálné výsledky formou monetizace. Bloomberg Inteligence dodává, že společnost ukázala dobrý růst cloudové služby Azure, a očekávají, že v následujících dvou čtvrtletích služba poroste rychlejším tempem.

Alphabet (GOOGL) propadá o 5,2 %. Investoři jsou zklamání zejména slabším výsledkem divize Advertising (reklama), která je slabší, než se očekávalo. Druhým faktorem, který investory znepokojuje je služba Google Search, u které investoři vyjadřují obavy toho, že bude překonána službami jako ChatGPT a dalšími technologiemi s AI. Google tedy doručil tržby ve výši 86,31 mld. USD, čekalo se 85,36 mld. USD. Zmiňovaná divize reklamy reportuje tržby ve výši 65,52 mld. USD, čekalo se 65,8 mld. USD. Na druhé straně příjemně překvapil Google Cloud, který reportuje tržby ve výši 9,19 mld. USD, čekalo se 8,95 mld. USD. EPS je oznámeno ve výši 1,64 USD, čekalo se 1,59 USD. Analytici obecně komentují, že společnost doručila zdravé výsledky, které ale pro trh nejsou dostatečné. Bloomberg Inteligence (BI) dodávají, že slabší výsledek reklamní divize je nejspíše způsoben pomalým růstem impresí, za kterým stojí omezení sledovacích cookies ve webových prohlížečích. Na druhé straně ale BI chválí, že nedávné snížení nákladů a lepší výsledky Cloudu mohou naznačit růst marže v budoucnosti.

Advanced Micro Devices (AMD) oslabuje o 5 %. Společnost oslabuje zejména kvůli slabšímu výhledu tržeb, který prezentovala. Analytici komentují, že výhled společnost je velmi slabý, ale zároveň vyjadřují optimismus ohledně umělé inteligence, kde by poptávka po speciálních čipech mohla společnost nastartovat k dalšímu růstu. Společnost očekává, že v prvním čtvrtletí dosáhnou tržby částky v rozmezí 5,1 až 5,7 mld. USD, trh čekal 5,77 mld. USD. Upravenou hrubou marži společnost očekává zhruba na úrovni 52 %, trh čekal 51,8 %. Výsledky sami o sobě jsou v souladu s očekáváním trhu. Upravené EPS ve výši 77 centů je přesně v souladu s tržním očekáváním. Tržby společnost oznámila ve výši 6,17 mld. USD, čekalo se 6,13 mld. USD. Analytici se shodují, že společnost sice doručila dobré výsledky, ale slabší výhled investorům jednoznačně radost neudělá. Analytici z Wells Fargo dokonce doporučují akcie k nákupu, neboť očekávají, že nový čip MI300X vypadá velmi pozitivně a mohl by nastartovat další růst tržeb.

(SBUX) posiluje o 3,9 %. Společnost prezentovala lepší než očekávané výsledky, přičemž hlavním tahounem jsou data o růstu transakcí, které rostly o 3 %, čekalo se 2,43 %. Na druhé straně stojí slabší výsledek z Číny, kde společnost prezentovala růst o 10 %, ale trh čekal 16,1 %. Tržby a marže společnosti jsou víceméně v souladu s očekáváním, o trochu horší je upravené EPS ve výši 90 centů, čekalo se 93 centů. komentují, že výsledky v souladu s očekáváním jsou pro společnost dobrým základem, který ukazuje, že nastavené cíle v roce 2024 jsou reálně splnitelné. Piper Sandler dodávají, že společnost a investoři se budou muset při dalších výsledcích zaměřit na Čínu a místní trh.