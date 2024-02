Novo Holdings kupuje Catalent za 11,5 mld. USD, posílí výrobu léku na obezitu

Společnost Novo Holdings, která je mateřskou firmou farmaceutické firmy Novo Nordisk, koupí za 11,5 miliardy USD (268 miliard Kč) smluvního výrobce léků Catalent. Akvizice má pomoci posílit výrobní kapacity firmy Novo, aby mohla uspokojit vysokou poptávku po oblíbeném léku na hubnutí Wegovy. Uvedla to firma Novo Holdings v dnešním prohlášení. Akcie Novo Nordisk dnes rostly o necelá 4 procenta.



Americká firma Catalent je hlavním poskytovatelem prací v oblasti plnění a balení injekčních stříkaček a injekčních per pro přípravek Wegovy. Součástí dohody je i to, že samotná Novo Nordisk koupí od své mateřské firmy tří závody na dokončování léčivých přípravků, a to v Itálii, USA a Belgii. Novo Nordisk se v posledním roce snaží uspokojit mimořádně vysokou poptávku po novějších lécích, kromě Wegovy je to třeba také lék na cukrovku Ozempic. Novo Holdings vlastní 76,9 procenta v Novo Nordisk.



Novo Holdings podle dohody zaplatí za akcii firmy Catalent 63,5 USD, což ve srovnání s poslední závěrečnou cenou akcií představuje zisk 16,5 procenta. Převezme také dluh firmy Catalent. Včetně dluhu je hodnota transakce 16,5 miliardy USD. Transakce by měla být dokončena v letošním roce.





#NovoNordisk vynesl na maxima úspěch léku na obezitu #Wegovy. - https://t.co/3HcC2HV13A pic.twitter.com/4yvEEdSNZK

Catalent má více než 50 výrobních závodů a ročně dodá zhruba 70 miliard dávek téměř 8000 produktů. Má 18.000 zaměstnanců a v loňském fiskálním roce její tržby činily 4,3 miliardy USD Novo Nordisk čelí v rychle rostoucím závodě o lék na obezitu konkurenci v podobně přípravku Zepbound od společnosti . Hlavní překážkou pro obě společnosti je uspokojení vysoké poptávky. Analytici odhadují, že do konce desetiletí by hodnota trhu s těmito přípravky mohla dosáhnout až 100 miliard USD