Miller: Čínská ekonomika politika nemění směr, přestože nefunguje. Růst už není prioritou

Čínská vláda se nyní nezajímá o ekonomický růst, jde jí zejména o stabilitu, a tudíž i o snížení míry zadlužení v realitním sektoru. Půjde o několikaletý proces, který znamená i to, že realitní sektor už nebude tahounem růstu. Pro Bloomberg to uvedl šéf China Beige Book Leland Miller. Čína se přitom podle něj snaží o přesun k novému ekonomickému modelu, kde by mnohem větší roli hrála spotřeba domácností a nižší investice. Daří se jí to?

Podle ekonoma se o zmíněném posunu hodně hovoří, ale v praxi se tolik nedaří. Došlo sice k poklesu investic, ale nenastal růst spotřeby. Země se tak ani neposouvá ke standardu západních ekonomik. Zvýšení spotřeby by přitom podle experta vyžadovalo hluboké změny v systému, který zatím stále přesouvá zdroje směrem ke státu a od domácností. Charakterizuje jej i finanční represe spotřebitele a ten tudíž nezvedá svou spotřebu. Vývoj je podle Millera zatím spíše opačný.

Ekonom k uvedenému dodal, že čínská vláda si ale myslí, že zatím odvádí poměrně dobrou práci. O akciový trh se totiž podle něj vláda nezajímá, její priority leží v oblastech, jako je národní bezpečnost a ekonomická samostatnost v oblasti výroby čipů. K tomu se vláda snaží o menší závislost na americkém dolaru a s ním spojených platebních systémech. Prioritou vlády navíc už není vysoké tempo růstu tak jako dříve. Vláda si jen dává pozor, aby v žádné části ekonomiky nedošlo k hlubokým problémům, které by mohly rozjet spirálu klesající důvěry.

V současné době je podle experta těžké si představit, že by současné čínské vedení bylo vývojem v ekonomice nějak ohroženo. Důvěra v něj byla ale otřesena během pandemie a nikdy se nevrátila tam, kde byla předtím. Miller také míní, že na straně čínské vlády panuje averze ke stimulaci ekonomiky zaměřená na spotřebitele. Dosavadní systém byl přitom založen na stimulaci investic a firemního sektoru. A i nyní vláda „pumpuje peníze do exportů“ ve víře, že to pomůže řešit ekonomické tenze. „Nefunguje to, ale prozatím vůbec neotočili směr,“ míní Miller.

Na Yahoo Finance také poukazovali na pokles čínských akcií – viz následující graf. Anthony Sassine z KraneShares také míní, že vládě se nepodařilo zlepšit spotřebitelský sentiment, vláda stimuluje nabídkovou stranu ekonomiku, ale podle experta by bylo třeba více poptávkové stimulace právě na straně spotřebitele. Eswar Prasad z Cornell University k tomu dodal, že důvěra je slabá i na straně soukromých firem, což se projevuje na jejich nízkých investicích. Tuto důvěru mimo jiné poškodily vládní zásahy do soukromého sektoru a zejména do některých technologických firem a sektoru zdravotní péče.

