JPMorgan: Růst ziskovosti má svůj limit. Prostředí bude ale stabilní a akcie mohou mířit výš

David Kelly z Asset Management podle svých slov pamatuje, kdy byla v devadesátých letech minulého století hodnota indexu S&P 500 na 500 bodech. Uvedl to v souvislosti se současnými hodnotami indexu pohybujícími se u 5000 bodů. Posledních třicet let pak podle něj mimo jiné ukázalo, že společnosti si mohou vést dobře i v ekonomice, která neroste nijak rychle. Jak vidí další vývoj na trhu?



Stratég uvedl, že býčí trh stojí na růstu zisků. Ty ale podle něj už dnes nemohou růst velkou rychlostí. Ve stabilním prostředí pak podle jeho názoru dochází k tomu, že investoři „tlačí valuace výš a výš“. Tento proces se přitom „nezastaví na hranici opatrnosti, čeká se na krizi.“ Uvedený mechanismus pak podle stratéga znamená, že i v současné době mohou trhy dál růst, přestože zisky obchodovaných firem mají svůj růstový limit.



Základní makroekonomický scénář pro letošní rok se u dá shrnout následujícími čísly: 2 – 0 – 2 – 4. Ta znamenají 2% růst ekonomiky, absenci recese, inflaci vracející se na 2 % a nezaměstnanost na 4 %. Celkově by tedy tento scénář představoval stabilní makroekonomické prostředí, recese by mohla přijít v případě nějakého šoku, ale Kelly takový vývoj považuje za nepravděpodobný. To samé platí o opětovném růstu inflace. A v takovém prostředí je podle něj prostor pro další růst cen akcií.



Významnou součást diskuse o dalším vývoji inflace představují mzdy. Kelly k tomu uvedl, že cenové indexy jsou do značné míry ovlivněny změnami v cenách bydlení. U nich přitom ekonomové čekají soustavný pokles. Nakonec tak může celková inflace klesat i v prostředí, kde mzdy budou růst o 4 %. Jejich vliv bude totiž vyvážen vývojem nákladů spojených s bydlením.



V souvislosti se současným vývojem na akciovém trhu se zmiňuje i míra konkurence, kterou pro něj představují krátkodobé a dlouhodobé obligace včetně možnosti, že by se objem kapitálu, který k nim dříve zamířil, otočil zpět k akciím. v následujícím grafu ukazuje vývoj aktiv fondů peněžního trhu. Jejich celková aktiva v USA zatím nejeví známky poklesu, naopak se šplhají na nová maxima:







Zdroj: CNBC, X