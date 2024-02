Šéfka MMF Georgievová: Globální ekonomika směřuje k měkkému přistání

Mezinárodní měnový fond (MMF) je přesvědčen, že světová ekonomika směřuje k takzvanému měkkému přistání. Tedy že se jí podaří vrátit se k nižší inflaci, aniž by se objevila recese včetně negativních dopadů na podniky a spotřebitele. Úrokové sazby se pak začnou snižovat přibližně v polovině roku. Na Světovém summitu v Dubaji to dnes řekla šéfka MMF Kristalina Georgievová.



"Jsme si opravdu jisti, že světová ekonomika je teď, po několika nejprudších zvýšeních úrokových sazeb za poslední desetiletí, připravena na měkké přistání, o jakém jsme snili," řekla Georgievová.



Co se týče vyhlídky na snížení úrokových sazeb v klíčových ekonomikách, jako jsou Spojené státy, pak šéfka měnového fondu očekává, že do poloviny letošního roku se úrokové sazby budou ubírat směrem, kterým se v posledním roce ubírá inflace. A ta zvolňuje.



K výhledu ruské ekonomiky Georgievová pak serveru CNBC řekla, že po silném loňském oživení se v letošním roce dostaví slabší růst. Ten měnový fond odhaduje na 2,6 procenta. Loni se hrubý domácí produkt (HDP) Ruska zvýšil o 3,6 procenta po snížení o 1,2 procenta v roce předchozím. V roce 2022 si ruská ekonomika vedla výrazně lépe, než jaký vývoj jí tehdy kvůli dopadům invaze na Ukrajinu a západním sankcím předpovídaly mezinárodní instituce.



Současný příznivý vývoj ruské ekonomiky podle Georgievové odráží fakt, že země mohutně investuje do zbrojení. Poukázala také na to, že Rusko si po letech fiskální disciplíny vytvořilo značné finanční rezervy, z kterých teď čerpá. Tyto příznivé vlivy ale podle šéfky MMF dlouho nevydrží, protože z Ruska odcházejí lidé a země nemá potřebné vyspělé technologie.



V současné době se v Rusku zvyšuje vojenská výroba, zatímco spotřeba klesá, řekla Georgievová. "Takto v podstatě vypadal i Sovětský svaz - vysoká úroveň výroby, ale nízká úroveň spotřeby," řekla.



Georgievová také upozornila, že déletrvající válka mezi Izraelem a hnutím Hamás by měla na jednotlivé ekonomiky nepříznivé dopady. "Nejvíce se obávám dlouhého trvání konfliktu, protože pokud bude ještě pokračovat, riziko vedlejších dopadů se zvýší," uvedla.



V současnosti je vidět, že riziko se přelévá do Suezského průplavu, uvedla s odkazem na nedávné útoky na obchodní lodě v Rudém moři. Pokud se ale objeví další nezamýšlené souvislosti, například když se boje rozšíří, může to být pro celý svět mnohem problematičtější.



MMF koncem ledna zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,1 procenta, zatímco loni v říjnu počítal s růstem o 2,9 procenta. Zlepšení prognózy odůvodnil příznivějšími hospodářskými vyhlídkami v USA a v některých velkých rozvíjejících se ekonomikách. Tempo růstu globální ekonomiky by tak mělo zůstat stejné jako loni.