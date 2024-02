Rozbřesk: Holubičí ČNB a vyšší sazby v zahraničí zvyšují tlak na korunu

Tuzemská měna se po zasedání ČNB dostala do hluboké defenzivy a během včerejšího obchodování oslabila až k hranici 25,40 EUR/CZK. Proti koruně přitom působí jak domácí faktory, tak především dění na hlavních zahraničních trzích. V prvním případě jde o dozvuky únorového zasedání centrální banky. To přineslo holubičí překvapení v podobě nové prognózy, která implikuje prudký pokles úrokových sazeb na 3 % na konci letošního roku a v polovině 2025 dokonce na 2,6 %.

Guvernér Michl se na tiskové konferenci vůči takto agresivním očekáváním sice vymezil, ale peněžní trh přesto začal zaceňovat pokles sazeb o 75bps na březnovém zasedání. Na konci roku pak trh sází na repo sazbu v blízkosti 3 %. Z našeho pohledu trh přestřeluje – v březnu očekáváme snížení sazeb o 50bps, v prosinci vidíme základní sazbu okolo 4 %. Zásadní roli v rozhodování o sazbách sehraje koruna, jejíž kurz je nyní hlavním limitem toho, jak rychle a v jakém rozsahu může jít ČNB s úrokovými sazbami dolů.

České měně nehraje do karet ani vývoj na hlavních trzích. V USA i eurozóně totiž dochází ke korekci očekávání ohledně načasování a tempa uvolnění měnové politiky – naposledy včera z titulu vyšší americké inflace. Aktuálně tak trhy očekávají od Fedu i ECB první pokles sazeb v červnu, což je i náš základní scénář. Rizikem je však ještě razantnější přecenění tržních sazeb vzhůru, pokud rétorika obou hlavních centrálních bank zůstane jestřábí a podpoří ji i příchozí data.

V nejbližších měsících proto koruna zůstane pod tlakem zužujícího se úrokové diferenciálu a jen těžko bude hledat impuls k viditelně silnějším úrovním. Počítáme s vyšší volatilitou, přičemž koruna může přestřelovat na ještě slabší úrovně. Z pohledu technické analýzy vidíme důležitou rezistenci na 25,50 EUR/CZK. Na druhé straně máme za to, že skokové oslabení koruny je nepravděpodobné, neboť v ten moment by ČNB zmírnila nebo si přímo vybrala pauzu v cyklu snižování sazeb.

Náš středně až dlouhodobý výhled počítá s postupným obratem na korunovém trhu. Vzhledem k očekávanému poklesu sazeb v eurozóně by se měl stabilizovat úrokový diferenciál, což se koruně bude líbit. Zároveň sázíme na zlepšení fundamentů tuzemské ekonomiky – svižnější tempo růstu, snížení inflace a vylepšení vnější pozice. Nově ale předpokládáme silnější dolar, kvůli kterému budou zisky koruny o něco mírnější. Celkově se však na našem přesvědčení ohledně pozvolného návratu k trendovému posilování koruny ve druhé části tohoto roku, a především v roce 2025 nic nemění.

*** TRHY ***



Koruna

Nad očekávání vysoká americká inflace včera otřásla trhy a měla za následek prudký propad akciových indexů, další růst amerických sazeb a silnější dolar. To je prostředí, ve kterém se koruně pochopitelně dařit nemůže, a její kurz tak vystoupal až do těsné blízkosti 25,40 EUR/CZK. Ukazuje se, že koruna je citlivá nejen na domácí impulsy, ale v ještě větší míře na vývoji na globálních trzích, kde se celkový sentiment viditelně obrací. Pokud by v této situaci ve čtvrtek překvapila inflace výrazně nižším číslem (trh: 2,9 %, náš odhad: 2,8 %), tuzemskou měnu by nadále čekaly relativně krušné časy.



Eurodolar



Americká inflace překvapila v lednu vyšším číslem - poklesla pouze na 3,1 % (z 3,4 %), zatímco trhy předpokládaly pokles na 2,9 %. Setrvačná zůstává zejména inflace služeb, která také překvapila vyšším číslem, a na rozdíl od prosince zůstala stabilní na 3,9 %. Vyšší inflační tlaky vedly k omezení sázek na pokles amerických sazeb v nejbližších měsících a pomohly americkému dolaru. Ten se dostal do těsné blízkosti 1,07 EUR/USD, kde leží klíčová technická bariéra - na její proražení však zatím USD sílu neměl.