Jsou obavy z dojezdu elektromobilů jen smyšleným problémem?

Automobilový expert v rozhovoru pro Brighter with Herbert hovořil o řadě výhod, které podle něj má před konkurencí (viz předchozí části rozhovoru ZDE a ZDE). Ta podle něj bude ztrácet podíl na trhu právě kvůli Muskově firmě a také čínským automobilkám. K tomu dodal: „Pamatuji, když mělo 60% podíl na domácím trhu, nyní to je za velmi dobrého dne tak 15 %. Jak se to stalo? Tak, že nebyli schopni dělat ta správná rozhodnutí a vyrábět auta, která lidé chtěli.“



Munro hovořil o tom, kolik tisíc mil najezdil s elektromobilem během pár dní, což podle něj ukazuje, že mnohokrát zmiňované obavy z dojezdu jsou jen smyšleným tématem a „marketingovým tahem“. Mylné jsou také podle něj obavy z vyšších servisních nákladů u elektromobilů, což je dáno samotným principem elektromotoru na straně jedná a složitých spalovacích motorů na straně druhé. „Kdo si ty věci vymýšlí? Určitě ne inženýři, ti se tomu budou jen smát.“



Dalším příkladem mylného pohledu na provoz elektromobilu je podle experta opotřebení brzd. Jeho zkušenost je totiž taková, že k němu zdaleka nedochází tolik, jak se tvrdí, protože „používám jen jeden pedál a když chci brzdit, rekuperuji.“ Munro dodal, že elektromobily mohou najet milion mil bez větší údržby, zatímco u spalovacích motorů je to reálné snad jen u velkých naftových motorů, a i ty potřebují větší servisní zásahy. Expert míní, že lidé budou postupně preferovat auta bez emisí, líbit se jim bude i to, že nemusí jezdit k čerpacím stanicím a budou nabíjet doma.



Munro věří, že výraznou silou se na globálním trhu stanou čínské automobilky, které „udělají to samé jako ty japonské.“ Největší firmou se může stát BYD, bude na druhém či třetím místě, šanci z tradičních automobilek má jen . „Když minulost umírá, chvíli to trvá, ale když je pryč, je pryč.“ Munro přitom vyzdvihuje kvalitu vedení automobilek, má podle něj v čele velmi chytrého člověka, který mimo jiné dovede číst trh. toho také „hodně ví o vodíku a jím poháněných motorech“. Munro se přitom domnívá, že nemusí jít o špatný směr, i když „moc nefandí vodíkovým palivovým článkům“. Ty jsou „budoucností už asi osmdesát let“.



Zdroj: Brighter with Herbert, Youtube