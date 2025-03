Perly týdne: Tesla jako politický symbol a její bod zlomu

Nemalá část rozhovorů a úvah z amerického trhu se nyní věnuje Tesle a jejím akciím. Ron Baron z Baron Capital stojí za Elonem Muskem a jeho aktivitami, Gene Munster z Deepwater Asset Management míní, že fundament Tesly se horší a Dan Ives z Wedbush Securities hovoří o bodu zlomu. K tomu pár predikcí od týkajících se evropské a americké ekonomiky.

Politické symboly a : Dan Ives z Wedbush Securities hovořil u Tesly o býčím scénáři založeném na autonomním řízení a zmírnění regulace této oblasti, nyní ale na CNBC uvedl, že nikdo nemohl čekat to, jak moc bude Elon Musk aktivní ve vládě. Pro Teslu jde tak podle experta o bod zlomu, protože firma vyžaduje, aby se jí Musk věnoval více. O tom, že Musk se nevěnuje managementu firmy dostatečně, se hovořilo už dříve, nyní se ale přidává téma poškození značky. „To poslední, co chcete, je, aby se stala politickým symbolem,“ řekl analytik.

Na jednu stranu tak může mít technologický náskok před konkurencí, může mít v létě nový model elektromobilu a nakročeno k autonomnímu řízení a robotaxíkům, k tomu všemu ale potřebuje, „aby ji Musk vedl.“ Investoři mu doposud dávali určitou flexibilitu, ale „nyní je čas vrátit se domů“. Muskovi to podle experta „dojde, ale může to určitou dobu trvat.“ Po technické stránce expert věří, že „autonomie je budoucností“, současná krátkodobá situace je ale neudržitelná. „My o tom komunikujeme s představenstvem firmy,“ dodal.

Ives podle svých slov hovořil kriticky o Tesle a k Tesle i v době, kdy se Musk věnoval Twitteru a současná situace je tomu v určitém ohledu podobná. Přidává se ale zmíněné poškozování značky. Ives k tomu dodal, že hovoří s tisíci klientů po celém světě, a i když věří v dlouhodobý potenciál Tesly, teď je rozhodující to, jak se Musk bude chovat. „Ticho nyní nestačí, nestačí být z poloviny plnou sklenicí,“ uvedl.

Mír a ekonomika: modeluje dopady případného ukončení konfliktu na Ukrajině, a to ve scénáři příměří a úplného dosažení mírové dohody. Podle obrázku by největší efekt byl znát v Itálii. V celé eurozóně ve druhém scénáři odpovídá asi 0,5 % hrubého domácího produktu:

Zdroj: X

V USA vidí pravděpodobnost recese níže než konsenzus (na 20 %), ale jak ukazuje druhý obrázek, banka nově odhaduje letošní růst amerického hospodářství v následujících 12 měsících pod 2 %. Konsenzus se stále drží 2 %:

Zdroj: X

Musk zachraňuje USA a ty pak zachrání svět? Ron Baron z Baron Capital podle CNBC dlouhodobě „věří v Elona Muska“ a zatím se jeho pohled potvrzoval. Současnou situaci kolem Muska a Tesly komentoval s tím, že on sám moc nefandí tomu, když se podnikatelé věnují politice. Nicméně Musk si podle něj myslí, že momentálně dělá důležitou věc pro svou zemi. Zmínil v této souvislosti také fakt, že ChatGPT vznikl i díky tomu, že Musk financoval neziskovou organizaci, která jej vytvořila. Pak se z této oblasti stáhnul, „protože dospěl k názoru, že není dobrá pro lidstvo.“ Baron tak vnímá Muskovo chování jako něco, co je motivováno podobně.

Baron si také myslí, že Muskovým cílem jsou vojensky silné Spojené státy, které mohou být v této pozici pouze tehdy, pokud budou silné i finančně. USA pak podle tohoto pohledu budou chránit celou planetu a Baron dodal, že on sám se s tímto Muskovým pohledem ztotožňuje. „Byl bych rád, kdyby nebyl tolik na očích, ale on si myslí, že tohle je ten správný způsob,“ dodal investor. Podle něj se Musk i přes své aktivity ve Washingtonu také stále věnuje svým společnostem včetně Space X.

Gene Munster z Deepwater Asset Management na CNBC uvedl, že věří v dlouhodobý výhled Tesly, ale její fundament se nyní zhoršuje. A to je oblast, která v současnosti zajímá investory nejvíce. Podle investora ještě půjdou dolů očekávání týkající se prodejů a zisků, ale Munster míní, že situace kolem akcie by se měla měnit v příštím roce. I proto, že má podle něj výbornou pozici v oblasti používání umělé inteligence. K tomu se může přidat pozitivní vývoj na straně schvalování a regulace autonomních vozů a další faktory, které by mohly zlepšit výsledky firmy a chování akcie.

Baron se vyjadřoval rovněž k vývoji na celém trhu. Uvažoval nad tím, zda nyní nedochází k záměrnému ochlazování trhu tak, aby se to projevilo i na ekonomice a tím se snížily inflační tlaky. K akciím řekl, že se „podivuje nad tím, jak levné jsou.“ Kladl přitom důraz na to, že se drží velmi dlouhodobého pohledu a demonstroval to i na investicích souvisejících s Muskem. Toho poprvé potkal v roce 2010 (a trvalo čtyři roky, než jsem poprvé investoval).