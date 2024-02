Technologická sedmička "Magnificient 7" by dnes svou velikostí vytvořila druhou největší burzu na světě

Nový výzkum od analytiků ukázal, že „Sedm úžasných“ (Magnificent 7) by spolu vytvořilo druhou největší burzu na světě. Tato sedmička nejsilnějších technologických společností se skládá z , , , Alphabet, , Meta a . Ze zemí G20 pouze všechny listované společnosti v Číně a Japonsku dokáží v souhrnu předčit zisky firem z této úžasné sedmičky. Ovšem pokud bychom srovnávali tržní kapitalizaci, tak by těchto sedm statečných tvořilo druhou největší burzu na světě, což by bylo dvakrát více než má japonská burza, která je na čtvrtém místě.

Ostatně: pouhá kombinace tržních kapitalizací dvou největších firem, a , s přehledem překoná svou velikostí velikost všech listovaných firem ve Francii nebo také ve Velké Británii. Jim Reid, ředitel pro ekonomiku a globální výzkum v ale varoval, že díky tomu se vysoká koncentrace titulů nebezpečně přiblížila úrovni z let 1929 a 2000.



Analytici dále analyzovali trajektorie všech 36 společností, které byly od roku 1960 mezi top 5 nejhodnotnějšími firmami v rámci S&P 500. Jim Reid v tomto výzkumu napsal, že ačkoliv mnoho z těchto top společností nakonec ze seznamu top 5 firem vypadlo, 20 z těchto 36 firem je doposud mezi 50 nejhodnotnějšími společnostmi.

Pokud se podíváme na naši úžasnou sedmičku, tak si drží místo mezi top 5 největšími firmami již od roku 1997 s pouhou čtyřměsíční přestávkou. je nepřetržitě součástí těchto top 5 od prosince 2009 a Alphabet je v tomto seznamu s výjimkou dvou měsíců od roku 2012. se k této smetánce přidal v roce 2017 a nejmladší z této skupiny je . Reid tak ke svému výzkumu uvádí, že ačkoliv jsou akcie z této úžasné sedmičky relativně volatilní, tyto společnosti jsou mezi těmi nejúspěšnějšími a největšími firmami na světě již delší dobu. Co se týče Nvidie, tak ta se do této vybrané společnosti připojila teprve v první polovině minulého roku. je ale už na třetím místě, když minulý týden dokázala díky svému růstu předběhnout i Alphabet. Tržní kapitalizace společností a , které živí AI horečka, je již 4,8 mld. USD, což je víc než kombinace tržních hodnot Alphabet, i Meta.



Pozitivní vývoj těchto technologických gigantů stál za výtečným výsledkem americké burzy v minulém roce i v úvodu tohoto roku, když většina těchto firem těžila z očekávání snižování sazeb Fedu a horečky kolem umělé inteligence. Podle investiční společnosti Evelyn Partners posílily vloni akcie úžasné sedmičky o 107 %, zatímco širší index amerických společností MSCI USA Index přidal umírněnějších 27 %. Daniel Casali, hlavní analytik Evelyn Partners, uvedl, že se začínají objevovat náznaky, že k této rally by se mohly přidat další společnosti.

Tím prvním důvodem by mohla být až překvapivě silná odolnost americké ekonomiky. Casali k tomu uvedl: „Navzdory rostoucím sazbám, zůstávají tržby a zisky firem odolné. To může být dáno tím, že podniky jsou více disciplinované ohledně svých nákladů a domácnosti těží z vyšších úspor nahromaděných během pandemie. K tomu zůstává velice silný i americký trh práce, který v minulém roce přidal téměř tři miliony nových pracovních míst.“

Druhým pozitivním faktorem je podle Casaliho zlepšující se úroveň marží, když se firmám daří zvyšovat ceny a přenášet náklady inflace na zákazníky. Casali k tomu dodal: „Faktory, jako vstup Číny do WTO nebo technologický pokrok, zlepšily dostupnost pracovní síly a přístupnost k zahraničním trhům práce. I toto přispělo k trendu zlepšujících se ziskových marží, které podporují růst zisků. Tento trend by měl podle nás nadále pokračovat.“ Casali na závěr varoval, že neúčast na AI by mohla pro investory znamenat nevyužití velké příležitosti. Pokud se ale k rally přidají i další společnosti mimo úžasnou sedmičku, mohli by investoři přijít o příležitosti i v těchto dalších sektorech.