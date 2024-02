Munro: Teslu je velmi těžké porazit, zejména pokud se držíte starého způsobu přemýšlení

Sandy Munro v rozhovoru pro Brighter with Herbert uvedl, že je podle něj v některých oblastech řadu let před konkurencí. Její výhodou je pak i platforma postavená na hliníkových odlitcích – viz první část rozhovoru. Ve druhé části se mimo jiné věnoval strategii konkurenčních automobilek.



Munro v souvislosti s používáním odlitků namísto mnoha menších dílů hovořil i o nových materiálech na bázi hliníku, které jsou pro jejich odlévání používány. Musk podle něj na rozdíl od vedení řady jiných automobilek tlačil na to, aby jeho lidé vytvořili lepší materiály, a to se skutečně podařilo. Výsledkem je snížení nákladů a lepší efektivita při výrobě, která podle experta celkově převyšuje konkurenci. „Všichni ostatní to dělají postaru.“



Tesla je podle experta pro konkurenci „pohyblivý cíl“. Pokud se totiž začne zdát, že ji jiné firmy dohání, Muskova firma někde opět „odskočí“. Nedá se tak říci, že její výhoda spočívá konkrétně v několika málo věcech, „je deset let před ostatními.“ Munro v této souvislosti zmínil slova, která údajně pronesl Sun-c, autor Umění války. Podle něj je třeba „bojovat s protivníkem tam, kde není.“ Munro míní, že se chová stejně a příkladem může být používání napětí 48 V či odlitků. Tedy technologií a procesů, kterým se ostatní automobilky z různých důvodů vyhýbaly.



„Teslu je velmi těžké porazit, zejména pokud se držíte starého způsobu přemýšlení,“ míní Munro. V první části rozhovoru přitom poukázal i na to, že Musk dal ostatním automobilkám návod na to, jak používat v autech napětí 48 V. Velké automobilky přitom ale chtějí v mnoha oblastech zachovat stávající stav a procesy. K tomu dodal: „Pokud bych já navrhoval úplně nové auto, zavolal bych Elonovi a řekl bych mu, že chci koupit veškerý jeho software. Jeho vývoj totiž zabere tak deset let. A to je pro každého příliš dlouho na to, aby to dělal sám.“



Munro hovořil o své návštěvě v jedné z továren Tesly, kde viděl intenzivní stavební práce na dalších výrobních kapacitách. Postoj konkurence pak expert shrnul následovně: nyní říká, že se vrací ke spalovacím motorů. „Ford hovoří o návratu k hybridům. neví, co bude dělat, ale říká, že něco udělá… Nemohou se rozhodnout, dělají pochybná rozhodnutí pro současné investory, zatímco a Číňani jdou dopředu.“ Munro přitom míní, že se opakuje historie, když americké automobilky ztrácely znatelně podíl na trhu.







Zdroj: Brighter with Herbert, Youtube