ČEZ má nové doporučení a cílovou cenu, evropské automobilky zvažují spolupráci a futures jsou v červeném

plánuje snížit dividendu o 95 %, aby umořil dluh. , a Stellantis zvažují spolupráci, aby se stali konkurenceschopnějšími. Americká banka Capital One se dohodla na převzetí amerického vydavatele kreditních karet Discover Financial Services za zhruba 35 miliard dolarů. Čínský regulátor vykazuje další odhodlání řešit domácí akciový trh a futures jsou dnes v červeném.



Futures na evropské indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,1 %, DAX -0,3 %.



Patria snížila hodnocení na na „akumulovat“ a cílovou cenu snížila na 931 Kč vs. předchozích 1317 Kč. Celá analýza zde.



Citi u opakuje doporučení „Buy“ s vyšší cílovou cenou 975 Kč (vs. 893 Kč předchozí).



Citi u Monety opakuje doporučení „Buy“ s vyšší cílovou cenou 111 Kč (vs. 103,3 Kč předchozí).

Společnost HARDWARIO (HWIO.PR), jejíž akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy, uvedla na trh inovativní produkt CHESTER GrainLink. Výrobek slouží v oblasti zemědělství a využívá zkušeností získaných při vývoji řešení nejen pro dané odvětví.

AG plánuje snížit dividendu o 95 % ve snaze vyhrabat se z dluhu po akvizici Co. a vlnách soudních sporů. I když se snížení dividendy očekávalo, toto snížení zdůrazňuje problémy, kterým společnost čelí, když se snaží zastavit odliv peněz, přebudovat svůj farmaceutický kanál a zotavit se z převzetí vlastníka herbicidu Roundup v roce 2018 za 63 miliard dolarů.



Volkswagen, a Stellantis přemýšlejí o nemyslitelném a zkoumají vzájemné vztahy, aby vyrobili levnější elektrická vozidla a odrazili existenční hrozby. Vzhledem k tomu, že čínští rivalové a odhalují slabiny největších evropských výrobců automobilů na masovém trhu, je jasné, že pocit naléhavosti roste a přístup typu „business as-usual“ je ztrátovou možností.



Americká banka Capital One se dohodla na převzetí amerického vydavatele kreditních karet Discover Financial Services za zhruba 35 miliard dolarů (přibližně 830 miliard Kč). Oznámily to firmy ve společném prohlášení. Transakce se má uskutečnit prostřednictvím výměny akcií, schválit ji ještě musí regulátoři a akcionáři. Spojením firem Capital One a Discover by vznikla šestá největší banka ve Spojených státech z hlediska objemu aktiv a velký hráč na americkém trhu s kreditními kartami, který by konkuroval rivalům Chase a , napsala agentura Reuters. Akcionáři společnosti Discover podle dohody za každou svou akcii obdrží 1,0192 akcie firmy Capital One. Kupní cena tak zahrnuje prémii téměř 27 procent k páteční závěrečné ceně akcií Discoveru na burze. V případě dokončení transakce budou akcionáři společnosti Capital One vlastnit 60 procent sloučeného podniku.



Čínský regulátor pro cenné papíry uvedl, že bude brát ohled na všechny návrhy, dokonce i na kritiku, od účastníků trhu a okamžitě řešit jejich obavy, což je vzácné gesto, které podtrhuje odhodlání podpořit národní akciový trh v hodnotě 8,6 bilionu dolarů. Čínská regulační komise pro cenné papíry vedená novým předsedou Wu Čchingem se bude vážně zabývat názory, návrhy a kritikou všech stran a ty pragmatické a proveditelné okamžitě zavede, uvedla v prohlášení poté, co za poslední dva dny uspořádala řadu seminářů s retailovými a institucionálními investory, kotovanými společnostmi a zahraničními institucemi.