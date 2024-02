Jak moc se zbytek trhu liší od technologických akcií?

Už nějakou dobu je z evidentních důvodů občas dobré rozlišovat dění na akciovém trhu na velké technologie na straně jedné a zbytek akcií na straně druhé. Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je velký na straně cenového vývoje, vývoje valuací, ziskovosti a nejen toho. Nedávno jsem přitom zaslechl hodnocení, podle kterého jsou valuace zbytku trhu mimo technologie „hodně rozumné“. Pojďme se na ně podívat spolu s rozdělenou ziskovostí.



Pohled na vývoj ziskových marží jasně ukazuje, že technologie nemají ani náznakem tendenci obracet k nějakému historickému standardu/průměru, či dokonce zbytku trhu. Přemítat by se v této souvislosti dalo mimo jiné o posunech trhů směrem k dominanci některých firem. Marže tu jsou ale jen částí příběhu, tou další je objem aktiv/kapitálu, následně jejich návratnost a její porovnání s návratností požadovanou.





Zdroj: X



Graf poukazuje na to, že marže technologií by měly po cyklickém poklesu opět zamířit na růstový trend. A marže zbytku trhu „budou růst jen mírně“. Nicméně za pozornost stojí, že i u něj se pohybujeme v oblasti historických maxim a probíhá návrat na růstový trend. Zbytek trhu tak není u marží nějakým protipólem technologií, jen jejich umírněnou verzí. Jak moc to platí o valuacích? Pohlédněme na druhý graf, který porovnává index tak, jak je, s indexem konstruovaným na základě stejných vah všech společností. I v něm tedy velké technologie jsou, ale jejich váha je stejná, jako u všech ostatních. Tedy 1/500.





Zdroj: X



Index s rovnými vahami se nyní obchoduje s poměrem cen k ziskům (PE) kolem 16. Historický průměr měřený od počátku devadesátých let je podle grafu na 14. Z takového pohledu trh tedy nijak levný není. Snad jen pokud se zaměříme na období cca od roku 2014/2015, můžeme hovořit o tom, že valuace trhu s minimálním vlivem technologií je cca na standardu, či něco pod ním.



Operovat se slovem „(ne)rozumný“ bych případně začal až po detailnějším zohledněním fundamentu. U něj bych dnes jen dodal, že bezrizikové sazby se nyní nachází u 4,3 %, průměr onoho období po roce 2014 byl výrazně níže. I kdyby výnosy desetiletých dluhopisů klesaly k 3,7 %, jak predikuje , jsou stále nad průměrem té doby.



Z toho všeho je zřejmé, že i u zbytku trhu se nemalou měrou projevují vysoká růstová očekávání a možná nízké rizikové prémie (obojí relativně k historii, ne relativně k technologiím). Zdaleka ne tak moc, jako u technologií, ale projevují. A dá se spekulovat, že to nebude jen cyklem, ale i strukturálními příběhy a úvahami.