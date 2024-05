Povolovací procesy pro stavbu jaderných bloků v Česku se zřejmě zrychlí

Povolovací procesy pro stavbu nových jaderných bloků i malých modulárních reaktorů v Česku se zřejmě zrychlí. Počítá s tím návrh atomového zákona, který dnes schválila vláda. Norma podle premiéra Petra Fialy (ODS) pomůže urychlit výstavbu zejména malých modulárních reaktorů při zachování bezpečnostních standardů, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Návrh zákona musí ještě posoudit Parlament.



"Zákon přináší zrychlení výstavby a zavádění malých modulárních reaktorů tím, že zkracuje a zjednodušuje povolování pro nové zdroje, pružněji reaguje na technologický vývoj, včetně snazšího zavádění nových technologií," řekl Fiala. "Vše směřuje k tomu, aby při zachování bezpečnostních standardů byly povolovací procesy snazší a rychlejší," dodal. Podle něj by bez přijetí normy bylo obtížné spustit do roku 2036 nové jaderné bloky.



Jaderná energie by podle současných plánů státu měla být spolu s obnovitelnými zdroji hlavním zdrojem tuzemského energetického mixu. Stát proto připravuje stavbu nových reaktorů i malých modulárních bloků.



Úpravy zákona by podle dokumentu měly především omezit regulatorní zátěž při projednávání staveb v rámci státní správy. Jde především o technické změny. Novelu je zároveň nutné přizpůsobit novým technologiím, jako jsou modulární reaktory. Dosavadní zákon totiž s nimi nepočítal. Úpravy byly podle dokumentu nutné také kvůli novým mezinárodním standardům v jaderné energetice.



Novela je podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nezbytná, protože při zachování stávajícího atomového zákona by hrozilo, že se spuštění nových jaderných technologií zdrží nebo i zastaví. "Tím by mohlo dojít k ohrožení energetické bezpečnosti České republiky a zabránění dosažení klimatických cílů," podotkl úřad ve zprávě pro vládu.



Stát v současnosti pořádá tendr na stavbu nových jaderných bloků. Polostátní společnost , která má tendr na starosti, v minulém týdnu obdržela nabídky na stavbu až čtyř reaktorů od francouzské firmy EDF a korejské KHNP. nyní jednotlivé nabídky analyzuje a během června je předá vládě. Ta následně během léta vybere vítěze a zároveň by měla rozhodnout o počtu bloků, které by se měly v budoucnu v ČR stavět. Se spuštěním prvního z nich nyní stát počítá v Dukovanech v roce 2036.



Ještě předtím by měl v Česku začít fungovat také první malý modulární reaktor. ho plánuje postavit v Temelíně. Další modulární reaktory společnost plánuje i na dalších místech, patří mezi uvažované náhrady za uhelné elektrárny.