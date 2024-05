Freris o nových clech na čínské zboží a stavu tamní ekonomiky

Ředitel Ecognosis Advisory Andrew Freris hovořil na Bloombergu o nových clech na čínské exporty. Podle něj je důležité rozlišovat, zda jsou čínská výroba a vývozy do jiných zemí dotovány ze strany vlády. A zda v Číně existují nadměrné kapacity. Ve druhém případě jde totiž podle Frerise o „nesmyslný argument“.



Investor je pod le svých slov matematik a v souvislosti s uvedeným tématem považuje za důležité držet se jasných definic. Nadměrně kapacity přitom nelze definovat na základě toho, že nějaká země či firma vyváží do zahraničí. Pokud bychom totiž použili tento pohled, měla by vysoké nadměrné kapacity například , protože „ta vyváží poměrně velkou část své produkce“.



Podle experta je vhodné nadměrné kapacity posuzovat podle „rozumného objemu výroby, který lze generovat,“ a podle vývoje zásob. Podle tohoto pohledu „v Číně nic takového není“. Něco jiného je ale zmíněná vládní podpora produkce a vývozů, které „pokřivuje tržní ceny“. Podle investora se přitom ke Spojeným státům a jejich clům na čínské exporty přidá i Evropská Unie. Čína přitom na expertech stále poměrně závisí a nové kroky tudíž pocítí.



Na otázku týkající čínského realitního trhu Freris odpověděl, že on sleduje vývoj cen nově postavených bytů v řadě čínských měst. Tyto ceny sice nepadají, ale stále míří dolů. A teprve obrat směrem nahoru bude podle experta naznačovat, že přichází „úsvit na čínském realitním trhu“. Znamená to, že by se zahraniční investoři měli stále vyhýbat investicím v Číně? Expert míní, že jde o to, vybírat ty správné sektory, které mají potenciál. Realitní trh mezi ně stále nepatří.



Jak vidí Freris vývoj kurzu čínské měny? Investor odpověděl, že centrální banka nemůže zároveň fixovat svou politiku na straně sazeb a na straně měnového kurzu. Pokud se o to pokusí, vzniká velký tlak na její rezervy. Čína se přitom podle experta drží toho, že nemá vyloženě pevný měnový kurz a nestanovuje vyloženě pevné sazby. A pravděpodobné je, že „pokud nebudou ochotni zvedat sazby tak, aby udrželi úrokový diferenciál, budou muset nechat oslabit měnu.“ Čínská PBoC se přitom „zaměřuje zejména na objemy, příliš nesahá na sazby“ a podle experta celkově uplatňuje rozumnou politiku.



Zdroj: Bloomberg