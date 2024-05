Pozitivní obchodování při čekání na výsledky Nvidie, ČEZ oznámil návrh dividendy

Evropské trhy v pondělí mírně vzrostly poté, co na konci minulého týdne přerušila sérii zisků poháněnou silnými korporátními výsledky. Index Stoxx 600 zrostl o 0,2 %, dařilo se akciím průmyslových podniků, které vzrostly o 0,9 %, zatímco akcie automobilek klesly o 0,7 %. Švýcarská skupina luxusního zboží Richemont vzrostla o 5,3 % poté, co několik analytiků zvýšilo cílové ceny akcií. Rozšířila tak páteční silné zisky v souvislosti se zprávou o rekordních tržbách a oznámením nového generálního ředitele.

Americké akcie zahájily nový týden růstem, k čemuž přispěly zisky v oblasti technologií. Index Dow Jones nadále drží klíčovou úroveň 40 000 bodů, S&P 500 a Nasdaq Composite rostly o 0,4 %, resp. 0,7 %. Nasdaq se krátce dotkl nového intradenního maxima nad úrovní 16 800 bodů. V nadcházejícím týdnu si pozornost investorů přivlastní jména z oblasti umělé inteligence. Bedlivě sledovány výsledky společnosti za první fiskální čtvrtletí, které mají být zveřejněny ve středu odpoledne. Akcie posílily o více než 2 % díky novým cílovým cenám od analytiků, které zdůraznily přední postavení společnosti na trhu.

Dolar byl v pondělí celkově stabilní, investoři očekávali další vodítka, která by pomohla vytyčit směr vývoje úrokových sazeb v USA v návaznosti na opatrné komentáře představitelů Federálního rezervního systému. Euro se pohybovalo bez větších změn nedaleko téměř dvouměsíčního maxima 1,0895 USD, kterého se dotklo minulý týden. V květnu zatím vzrostlo o 2 %, k čemuž přispěl pokles dolaru v důsledku mírnějších údajů o růstu a inflaci v USA a také oživení ekonomiky eurozóny.

Ceny ropy se v pondělí příliš nezměnily poté, co íránský prezident a ministr zahraničí zahynuli při havárii vrtulníku. Neočekává se, že by se politika třetího největšího producenta OPEC změnila, viceprezident Mohammad Mokhber převzal funkci prozatímního prezidenta a země se připravuje na nové volby, které se uskuteční do 50 dnů.

Ceny zlata se v pondělí dotkly rekordního maxima, pokračuje tak který započaly nedávné ekonomické údaje, které zvýšily sázky na snížení úrokových sazeb ze strany amerického Federálního rezervního systému. Stříbro následovalo příkladu zlata a vzrostlo na více než 11leté maximum.

Pražská burza dnes následovala Evropu do kladných růstových hodnot, index PX posílil o 0,4 %. Dařilo se akciím , Moneta nebo , naopak pokles ceny si zapsala společnost Gevorkyan. Společnost pak po uzavření trhu oznámila návrh dividendy 52 Kč na akcii, rozhodovat o jejím vyplacení se bude na valné hromadě svolané na 24. června.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7170 -0.0902 24.7637 24.6685 CZK/USD 22.7520 0.1871 22.8050 22.6760 HUF/EUR 385.6049 -0.6460 388.1123 385.2665 PLN/EUR 4.2515 -0.4717 4.2653 4.2496

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8595 -0.1455 7.8710 7.8509 JPY/EUR 169.5495 0.2240 169.7212 169.0830 JPY/USD 156.0700 0.2431 156.2280 155.5060

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8550 -0.0993 0.8576 0.8548 CHF/EUR 0.9877 -0.0658 0.9895 0.9866 NOK/EUR 11.6079 -0.0181 11.6265 11.5919 SEK/EUR 11.6166 -0.2430 11.6757 11.6006 USD/EUR 1.0864 -0.0543 1.0884 1.0854

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4975 0.3619 1.5010 1.4904 CAD/USD 1.3608 -0.0217 1.3637 1.3596