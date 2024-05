Spotřeba plynu v ČR dál klesá, v prvním čtvrtletí meziročně o více než čtyři procenta

Spotřeba plynu v Česku dál klesá. V letošním prvním čtvrtletí odběratelé spotřebovali 2,42 miliardy metrů krychlových plynu, což je meziročně o 4,3 procenta méně. Hlavní příčinou je především teplé počasí, po očištění teplotních vlivů by jinak spotřeba naopak mírně stoupla. Klesá i dovoz a především vývoz plynu. Oznámil to dnes Energetický regulační úřad (ERÚ).



V meziročním porovnání spotřeba plynu klesla už jedenácté čtvrtletí v řadě. "V dalším snížení spotřeby zemního plynu hrály roli zejména vysoké venkovní teploty, které se v prvním čtvrtletí pohybovaly o 3,6 stupně nad dlouhodobým teplotním normálem. Po očištění od teplotních vlivů spotřeba plynu v prvním čtvrtletí naopak vzrostla, meziročně o půl procenta,“ uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.



Venkovní teploty měly podle statistik ERÚ značný vliv i na měsíční průběh spotřeby zemního plynu. Zatímco v chladnějším lednu byla spotřeba o 17,9 procenta vyšší než loni, v teplejších měsících únoru a březnu se meziročně propadla o 17,8, respektive o 14,9 procenta.



S poklesem spotřeby se snížily i dodávky plynu do tuzemské plynárenské soustavy. V prvních třech čtvrtletích klesly o 20,7 procenta na 1,36 miliardy metrů krychlových. Ještě výrazněji se pak snížil vývoz plynu do zahraničí, který činil pouze 21 milionů metrů krychlových, a meziročně tak klesl o 95,3 procenta. To podle úřadu dokresluje propad objemu mezinárodní přepravy plynu přes české území.



V tuzemských zásobnících plynu bylo na konci prvního čtvrtletí přes dvě miliardy metrů krychlových plynu. Na konci zimy tak byly zásobníky podle úřadu naplněny na 57,5 procenta.



Spotřeba plynu v Česku klesala kvůli teplému počasí a úsporám odběratelům i po celý loňský rok. Celková loňská spotřeba tak byla loni nejnižší od roku 1992, když Češi spotřebovali 6,76 miliardy metrů krychlových plynu, meziročně o 10,4 procenta méně.