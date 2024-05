Na Wall Street zůstal poslední medvěd, ten ale očekává pokles trhu o 20 %

Na Wall Street zůstal pouze poslední z velkých medvědů poté, co analytik Mike Wilson z banky v pondělí kapituloval a vylepšil svůj pohled na americký akciový trh do konce letošního roku. Stratég Marko Kolanovic z největší americké banky naopak svůj chmurný výhledu na akcie opět potvrdil. Kolanovic zopakoval svůj názor ve zprávě klientům, a vyzval je, aby akcie nenakupovali. Zároveň ale uznal, že negativní akciový výhled poškodil alokaci modelového portfolia v uplynulém roce, kdy globální akciové trhy rostly na rekordní hodnoty.

Kolanovic uvedl řadu důvodů, proč si zachovává pesimistický postoj, včetně vysokého ocenění, pravděpodobnosti, že sazby zůstanou delší dobu restriktivní, zvýšených údajů o inflaci, spotřebitelského stresu a geopolitické nejistoty.

"Negativní postoj k akciím poškodil v uplynulém roce výkonnost našeho multi-asset portfolia," přiznal a zároveň dodal: "V současné době nepovažujeme akcie za atraktivní investici a nevidíme důvod, proč bychom měli náš postoj měnit."

Kolanovic posledním vybočujícím z řady akciových stratégů velkých bank na Wall Street poté, co Wilson z v pondělí změnil výhled pro americké akcie na pozitivní. Nyní vidí růst indexu S&P 500 na 5 400 bodů do června 2025, což je výrazný obrat oproti jeho předpovědi 15% poklesu do prosince, která vycházela z jeho cíle 4 500 bodů do konce roku.

Z velkých bank na Wall Street má nejnižší cíl pro index S&P 500 na konci roku banka právě , a to 4 200, což znamená pokles o více než 20 % oproti pondělním závěrečným hodnotám.

Po je druhý nejnižší odhad pro konec roku od na úrovni 5 100 bodů, což naznačuje mírný pokles ze současných úrovní, přičemž odhad na úrovni 5 200 bodů rovněž signalizuje, že již není prostor pro růst. Ani jeden z hlavních akciových stratégů těchto bank však nevydal varování před blížícím se propadem, jako to učinil tým .

Stratégové z a naopak očekávají, že S&P 500 zakončí rok s dalším růstem na úroveň 5 400, resp. 5 535 bodů. Oba zvýšili své původní výhledy pro letošní rok, když americký akciový trh prodloužil svůj vzestup díky silným ekonomickým a podnikovým ziskům a pokračujícímu nadšení kolem umělé inteligence.

Kolanovicův výhled na americké akcie se nedaří naplnit již třetí rok po sobě. Navzdory jeho odhadovanému poklesu vzrostl index S&P 500 letos o 11 %. Pesimistický byl i během loňské 24% rally, naopak během 19% výpadku v roce 2022 zastával býčí postoj.

Stratég banky ve své zprávě zopakoval defenzivní nastavení portfolia a doporučil investorům podvážit akcie a úvěry a nadvážit komodity a hotovost.