Ruská vláda chce zavést vyšší daně pro bohaté a vyšší daně z těžby

Rusko chce zavést dodatečnou progresivní sazbu daně z příjmu pro ty, kteří vydělávají více než 2,4 milionu rublů (610.000 Kč) ročně. Plánuje zvýšit i daně z těžby nerostných surovin pro výrobce hnojiv a producenty železné rudy. O úterním návrhu ministerstva financí informovala agentura Reuters.



Změny ruského daňového zákoníku by měly vstoupit v platnost od roku 2025. Podle odhadů ministerstva financí, které citovala tisková agentura Interfax, by v tomto roce přinesly rozpočtu dodatečné příjmy 2,6 bilionu rublů (663 miliard Kč).



Prezident Vladimir Putin navrhl vyšší daně pro firmy a bohaté jednotlivce krátce předtím, než si v březnu zajistil další šestileté funkční období. Rusko vkládá finanční prostředky do obranného sektoru, aby mohlo financovat svou invazi na Ukrajinu.



Daň z příjmu činí v současné době pro většinu lidí v Rusku 13 procent. Někteří lidé s vyššími příjmy platí sazbu 15 procent.



"Daňové změny se dotknou pouze 3,2 procenta pracovní síly, tedy dvou milionů lidí z 64 milionů zaměstnanců s ročním příjmem vyšším než 2,4 milionu rublů,“ uvedl ministr financí Anton Siluanov.



Rovná daň ve výši 13 procent byla v Rusku zavedena v roce 2001, na začátku Putinova prvního funkčního období. Od roku 2021 platí 15procentní sazba pro lidi s příjmem nad pět milionů rublů.



Ministerstvo také navrhlo zvýšit sazbu daně z příjmu právnických osob z 20 na 25 procent. Zdůvodnilo to tím, že roste podíl ziskových firem v ekonomice.



Zvýšení daně z příjmu právnických osob by do rozpočtu v roce 2025 přineslo 1,6 bilionu rublů, do roku 2030 pak 11,1 bilionu rublů, uvedla s odvoláním na důvodovou zprávu ministerstva financí agentura Interfax.



Navrhované daňové změny zahrnují také zvýšení daní pro výrobce hnojiv a producenty železné rudy. Daň z těžby nerostných surovin pro producenty železné rudy by se zvýšila 1,15krát, pro producenty potaše 2,3krát a pro výrobce fosforečných hnojiv by se zdvojnásobila.