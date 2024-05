Mateřská firma Royal Mail přijala nabídku na převzetí od Křetínského

Společnost International Distributions Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail, přijala nabídku na převzetí od českého miliardáře Daniela Křetínského. Oznámila to dnes v dokumentu pro akciovou burzu v Londýně. Křetínského nabídka firmu ohodnocuje na 3,57 miliardy liber (103,5 miliardy Kč). Akcie IDS dnes rostou o 3 %.



Křetínský prostřednictvím své společnosti EP Group nabídl za jednu akcii firmy 370 pencí. Jde o vylepšenou nabídku, protože tu původní, která zněla na 320 pencí za akcii, IDS v dubnu odmítla. IDS vedle ztrátové pošty Royal Mail vlastní i ziskovou mezinárodní balíkovou síť GLS.



"Správní rada IDS vyjednala rozsáhlý balíček," uvedl předseda správní rady Keith Williams. Dodal, že tento balíček zahrnuje závazek poskytovat univerzální služby "za jednu cenu všude", zachování zaměstnaneckých výhod a důchodů a zajištění toho, aby společnost Royal Mail měla nadále sídlo v Británii a nadále tam i platila daně.



Royal Mail funguje více než 500 let a v současné době zaměstnává více než 150.000 lidí. Křetínský uvedl, že má k její historii a tradici "maximální respekt".



Britská ministryně pro podnikání a mezinárodní obchod Kemi Badenochová má podle zákona o národní bezpečnosti a investicích pravomoc dohodu o prodeji firmy přezkoumat a případně zablokovat. S Křetínským se podle médií zatím nesetkala. Ministr financí Jeremy Hunt uvedl, že jakákoli nabídka na převzetí britské pošty by podléhala běžnému přezkoumání kvůli národní bezpečnosti, ale v zásadě by se jí nebránil.



Podle zpravodajského serveru BBC se trhy zřejmě domnívají, že existuje pravděpodobnost, že současná nebo jakákoli budoucí vláda transakci zablokuje. Akcie mateřské společnosti Royal Mail se totiž obchodují se slevou proti 370 pencím za akcii, které nabídl Křetínský. To naznačuje, že existuje určitý počet investorů, kteří nevěří, že Křetínský britskou poštu skutečně zcela získá.



Jiní však poukazují na skutečnost, že vláda nezasáhla v době, kdy tak mohla učinit, tedy už v roce 2022. Tehdy Křetínský zvýšil podíl v IDS z 22 procent na 27,5 procenta.



IDS minulý týden oznámila, že za uplynulý finanční rok, což je do konce března 2024, snížila ztrátu před zdaněním na 75 milionů liber ze 110 milionů liber v předchozím roce. Uvedla také, že vyplatí mimořádnou dividendu.