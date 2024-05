Trhy jsou v sevření široké averze k riziku, BHP odstoupila od převzetí Anglo American a futures jsou v červeném

Trhy jsou v sevření široké averze k riziku, když rostoucí výnosy dluhopisů zvyšují tlak na riziková aktiva. Těžařská společnost BHP Group odstoupila od svého záměru o převzetí společnosti . se potýká s narůstajícími problémy. Britský realitní trh vykazuje známky oživení a futures jsou v červených číslech.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx50 -0,3 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,3 %.



Trhy jsou v sevření široké averze k riziku, když rostoucí výnosy dluhopisů zvyšují tlak na riziková aktiva. Americké a evropské akciové futures jsou pod nulou a japonské, tchajwanské a korejské akciové indexy v asijském obchodování klesají. Dluhopisy se ve středu propadly podél celé, když posílily obavy, že financování amerického deficitu povede k růstu výnosů v době, kdy Fed nespěchá se snižováním sazeb. Prezident Fedu Raphael Bostic doufá, že „výbušné“ cenové tlaky zaznamenané během pandemie Covid-19 se během příštího roku znormalizují.



Těžařská společnost BHP Group nehodlá podat formální nabídku na převzetí menšího konkurenta . Odstoupila tak od svého záměru o převzetí společnosti za 49 miliard USD (1,1 bilionu Kč), kterým by vznikl největší producent mědi s podílem na světové produkci kolem deseti procent, protože odmítla prodloužit lhůtu pro podání nabídky. BHP tak nyní může podat novou nabídku nejdříve za šest měsíců, uvedla agentura Reuters. BHP v prohlášení uvedla, že se jí nepodařilo dosáhnout dohody s ohledně konkrétních názorů na regulační riziko a náklady v Jihoafrické republice. Od prý také nezískala důležité informace potřebné k řešení těchto rizik.



Tesla, největší světový výrobce elektromobilů, se potýká s narůstajícím propouštěním, podlomenou morálkou, klesajícími zásobami a zbržděnými výprodeji. Někteří investoři říkají, že je to vinou roztržitého vůdce, který řídí pět dalších společností: SpaceX, X (dříve známý jako Twitter), tunelovou společnost Boring Co., startup Neuralink zabývající se výrobou mozkových strojů, a podnik na umělou inteligencí xAI.



Britský realitní trh vykazuje známky oživení. Domy na prodej dosáhly v květnu osmiletého maxima. Nabídka nového bydlení roste rychleji než dohodnuté prodeje díky lepšímu optimismu, podle zprávy realitního portálu Zoopla. Důvěra kupujících však zůstává opatrná kvůli vysokým finančním nákladům, přičemž úrokové sazby hypoték zůstávají blízko čtyřsetletých maxim.