Měkké přistání je v Evropě na obzoru a obchodníci na opčním trhu zvyšují sázky na velké snížení sazeb ECB

Eurozóna zatím směřuje k měkkému přistání. Inflace ustupuje, ekonomika se začíná oživovat a červnové snížení sazeb ze strany ECB je téměř jisté. Jak se ale bude vyvíjet měnová politika regionu po červnu je zatím diskutabilní. Peněžní trhy očekávají další snížení sazeb až v říjnu, zatímco opční trhy kupí sází na velké snižování.



Měkké přistání v Evropě



Ekonomika eurozóny stále směřuje k měkkému přistání. Inflace bude podle Evropské komise ustupovat rychleji, než se původně očekávalo a růst v příštím roce zrychlí. Letos se hrubý domácí produkt zvýší o 0,8 % a v roce 2025 o 1,4 %. V tomto a příštím roce nyní inflace zpomalí na 2,5 %, resp. 2,1 % – což je pokles z dřívějšího odhadu 2,7 % a 2,2 %.





„V průběhu letošního a příštího roku očekáváme postupné zrychlování růstu, protože soukromou spotřebu podporuje klesající inflace, obnovující se kupní síla a neustálý růst zaměstnanosti,“ uvedl v prohlášení komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni. Varoval však, že „veřejný dluh se má v příštím roce mírně zvýšit, což poukazuje na potřebu fiskální konsolidace při současné ochraně investic“.



Úředníci předpovídají celkový rozpočtový deficit v roce 2024 ve výši 3 % a v roce 2025 ve výši 2,8 %– což je nárůst z dřívějšího odhadu 2,8 %, resp. 2,7 %. Zatímco Francie a Itálie nyní čelí větším schodkům, v Německu a Španělsku se předpovídají menší. Podle Mezinárodního měnového fondu by s nástupem oživení měli být vlády ambicióznější při konsolidaci svých financí.







Ekonomika eurozóny zahájila rok na silnějších základech, než se očekávalo, když po mírné recesi v druhé polovině roku 2023 vzrostla o 0,3 % během tří měsíců do března, potvrdily středeční údaje. Dokonce i Německo, hlavní růstový opožděnec kontinentu, dokázalo expandovat více, než se očekávalo. Zároveň se ochlazuje inflace, protože nabídkové šoky, které se rozšířily během pandemie, odeznívají. Přetrvávající obavou Evropské centrální banky jsou rostoucí platy, které by mohly zvýšit domácí cenové tlaky.



Sázky na snižování sazeb



Úředníci jsou však stále na dobré cestě k tomu, aby v červnu provedli první snížení úrokových sazeb, a v průběhu roku pokračovali dalšími kroky. O tom, jak velké uvolnění nakonec zajistí, se bude ještě diskutovat. Trhy v současnosti očekávají v roce 2024 zhruba tři snížení sazeb.



Na opčním trhu se objevuje příval obchodů sázejících na velké snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou. Jen tento týden obchodníci zahájili několik sázek spojených s německými dluhopisy a sazbami na peněžním trhu, ze kterých budou profitovat, pokud se ECB příští měsíc pustí do agresivního snižování sazeb. To ale není tržní konsensus.





Na trhu je už téměř započítáno červnové snížení o čtvrt procentního bodu, ale druhé snížení sazeb peněžní trhy očekávají až po dalších třech zasedáních v říjnu. Podle Theophile Legranda, stratéga na sazby z Natixis, to představuje atraktivní příležitost, jak vsadit na další snížení a na základě výhledu inflace poukazuje na potenciál ECB, že bude v činnosti pokračovat. "Pokud jsou červnové projekce inflace poměrně pozitivní, proč by se měla na červencovém zasedání zastavit?"



Mezi další opční sázky na německé dluhopisy patří sázka na strmý pokles dvouletých výnosů o 60 bazických bodů na 2,4 % během příštích pěti týdnů. Na této úrovni byly výnosy naposledy v únoru, přičemž od té doby vzrostly kvůli pochybnostem o rozsahu globálního utahování měnové politiky.



Prognóza měnové politiky



Zatímco Natixis očekává, že ECB do konce roku sníží svou depozitní sazbu pětkrát na 2,75 %, někteří tvůrci politik nedávno uvedli, že by po pravděpodobném prvním kroku 6. června neměli spěchat. Francois Villeroy de Galhau uvedl, že politická rozhodnutí Evropské centrální banky jsou méně závislá na Fedu než v minulosti a po prvním snížení úrokových sazeb v červnu budou záviset na evropských datech.



Podle tohoto guvernéra francouzské centrální banky má nyní kolísání dolaru v míře evropské inflace váhu méně než 10 %. „Jednou z výhod eura s rozsáhlým vnitřním trhem je nyní menší závislost na amerických rozhodnutích,“ řekl Villeroy ve středu před finančním výborem francouzského Národního shromáždění.



Někteří tvůrci politik se obávají, že několik snížení sazeb ze strany ECB by podnítilo inflaci oslabením eura. Jiní zase naopak tvrdí, že Evropa by ve skutečnosti importovala přísnější měnové podmínky zpoza z druhé strany Atlantiku, což by od Frankfurtu vyžadovalo ještě volnější měnovou politiku. „Volám po pragmatickém a agilním postup: o tempu snižování se rozhodne na každém zasedání a bude se řídit evropskými údaji a prognózami,“ dodal Villeroy.



Zdroj: Bloomberg