Dnes vyjdou údaje o inflaci v eurozóně a PCE, který sleduje Fed. Dell se v prodlouženém obchodování propadl a futures jsou smíšené

Investoři vyčkávají na čísla o inflaci v eurozóně a také na americký ukazatel osobní spotřeby, který sleduje Fed. Dvanáctičlenná porota v New Yorku ve čtvrtek shledala amerického exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce za mlčenlivost. A technologické akcie se dostaly pod další tlak. Dnešní futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,2 %.



Dnešní údaje o inflaci v eurozóně nabídnou vodítko k tomu, jak dalece a jak rychle Evropská centrální banka zajde poté, co příští týden zahájí velmi očekávaný cyklus uvolňování. Inflace pravděpodobně v květnu po dvou měsících zrychlila na 2,4 %.



O několik hodin později investoři přesunou svou pozornost na druhou stranu oceánu na Fedem oblíbený ukazatel poté, co čtvrteční zpráva ukázala, že americká ekonomika rostla mírnějším tempem. Ekonomické ochlazení by mohlo podpořit Fed, aby letos začal uvolňovat. A mezi posledními hlasy Fedu, zazněl ten od Johna Williamse, který očekává, že inflace bude ve druhé polovině tohoto roku nadále klesat, ale také od Lorie Logan, která uvedla, že vysoké sazby nemusí ekonomiku omezovat tolik, jak politici očekávali.

Dvanáctičlenná porota v New Yorku ve čtvrtek shledala amerického exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce za mlčenlivost. Trump se tak stal prvním bývalým americkým prezidentem odsouzeným v trestním procesu. Podle agentury AP si verdikt poroty vyslechl s kamenným výrazem ve tváři, později proces označil za zmanipulovaný a soudce za zkorumpovaného. Soudce Juan Merchan rozhodl, že slyšení, kdy bude oznámena výše trestu, se uskuteční 11. července, krátce před sjezdem, na němž Republikánská strana vybere kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Po oznámení verdiktu se Trump, který usiluje o návrat do Bílého domu, označil za nevinného, proces několikrát nazval zmanipulovaným a ostudným a řekl, že skutečný verdikt přinesou prezidentské volby 5. listopadu. Čtvrteční verdikt mu v kandidatuře ani případném převzetí prezidentského úřadu nebrání. Podle serveru BBC exprezident před odchodem ze soudní síně poznamenal, že "to zdaleka neskončilo" a na otázky novinářů neodpovídal.



Technologické akcie se dostaly pod další tlak. Obchodníci z Wall Street včera po slabších údajích o růstu v USA poslali akcie dolů a dluhopisy nahoru. Američtí představitelé také údajně zpomalili vydávání licencí výrobcům čipů, jako jsou a Advanced Micro Devices, kvůli rozsáhlým dodávkám na Blízký východ, podle lidí obeznámených s touto záležitostí. A společnost Dell Technologies se v prodlouženém obchodování propadla, když její výsledky nenaplnily očekávání investorů.