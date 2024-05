Růst americké ekonomiky v prvním čtvrtletí zpomalil mnohem více, než se čekalo

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil pouze o 1,3 procenta, zatímco v předchozích třech měsících růst činil 3,4 procenta. Vyplývá to ze zpřesněných údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. V rychlém odhadu z minulého měsíce ministerstvo uvedlo, že růst v prvním čtvrtletí zpomalil na 1,6 procenta, a už tato zpráva byla pro analytiky překvapivá.



Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě. Za ještě výraznějším zpomalením, než uváděl rychlý odhad, stojí podle ministerstva zejména horší údaje o spotřebitelských výdajích. Ty v USA zajišťují více než dvě třetiny hospodářské aktivity.



V prvním čtvrtletí se spotřebitelské výdaje podle zpřesněných údajů zvýšily o dvě procenta, zatímco rychlý odhad uváděl růst o 2,5 procenta. V předchozích dvou čtvrtletích přitom tempo růstu spotřebitelských výdajů přesahovalo tři procenta.



Ekonomika prokazovala překvapivou odolnost i poté, co americká centrální banka (Fed) před více než dvěma lety zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat pod kontrolu inflaci. Předpokládalo se, že Spojené státy se v důsledku vysokých nákladů na půjčky dostanou do hospodářské recese, ekonomika ale zatím pokračuje v růstu.



Ekonomové podle agentury AP uvedli, že je výrazné zpomalení hospodářského růstu v prvním čtvrtletí příliš neznepokojuje. Známek útlumu americké ekonomiky nicméně přibývá a Fed stále nezahájil snižování úrokových sazeb, ačkoli první redukce úroků se očekávala už v březnu. Centrální banka uvolňování měnové politiky odkládá, protože inflace se stále drží nad jejím dvouprocentním cílem.



Nyní se předpokládá, že Fed snižování úroků zahájí nejdříve na podzim. "Výhled je nejistý," uvedla analytička Rubeela Farooqiová ze společnosti High Frequency Economics. "Odklad začátku snižování úroků vzhledem k přetrvávající vysoké inflaci by mohl mít negativní dopad na spotřebu a hospodářský růst v příštích čtvrtletích," dodala.



Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu ve svém výhledu globální ekonomiky předpověděl, že růst ekonomiky Spojených států v celém letošním roce zrychlí na 2,7 procenta z loňských 2,5 procenta. V příštím roce však MMF očekává zpomalení tempa růstu na 1,9 procenta.