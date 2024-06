Prodejce oděvů Inditex v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 11 procent

Španělská společnost Inditex, která vlastní mimo jiné řetězec s oděvy Zara, zvýšila v prvním finančním čtvrtletí čistý zisk o 11 procent na 1,29 miliardy eur (31,9 miliardy Kč). Firma současně v dnešním oznámení uvedla, že na začátku nového čtvrtletí jí výrazně rostly tržby z prodeje kolekce na jaro a léto.



Tržby se za tři měsíce do konce dubna zvýšily o sedm procent na 8,15 miliardy eur. Výsledky byly v souladu s očekáváním analytiků. Tempo růstu však výrazně zpomalilo ve srovnání s prvním čtvrtletím loni, kdy firma těžila z nákupní horečky po pandemii. Zisk v prvním čtvrtletí loni vzrostl o 54 procent.



Inditex dodal, že od letošního 1. května do 3. června zvýšil tržby o 12 procent. Analytik společnosti RBC Richard Chamberlain uvedl, že růst tržeb naznačuje určitou zadržovanou poptávku po chladném a deštivém začátku jara v jižní Evropě. Po zbytek druhého čtvrtletí odhaduje zvýšení tržeb o 20 procent.





Firma v posledních čtvrtletích překonávala svým výkonem konkurenci. Těžila z investic do nových obchodů a prodeje po internetu za pomoci nových zážitků, jako je nakupování prostřednictvím živého vysílání. Čelí ale také silné konkurenci rychle rostoucích čínských internetových prodejců Shein a Temu. Firma uvedla, že do roku 2025 plánuje investovat ročně 900 milionů eur do rozšíření logistických kapacit, především v Evropě.



Inditex je největším maloobchodním prodejcem oděvů na světě s akciemi na burze. Kromě řetězce Zara vlastní také značky Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius či Oysho.



Firmu založil Amancio Ortega, který nyní patří mezi nejbohatší lidi světa. První prodejnu Zara otevřel Inditex v roce 1975 ve španělském městě La Coruňa. V prosinci 1988 podnik zahájil prodej mimo Španělsko, a to v Portugalsku. V České republice začala firma působit v roce 2001.