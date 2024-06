Apple opět nejhodnotnější společnost světa, nové cílové ceny na pražské banky a futures v zeleném

Japonský jen oslabil poté, co Bank of Japan odložila plán snížení nákupu dluhopisů. Propad francouzských dluhopisů se kvůli politické nejistotě prohloubil. Apple opět předběhl jako nejhodnotnější společnost světa a futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,3 %.



Hypoteční úvěry vzrostly podle Hypomonitoru České bankovní asociace v květnu meziročně o 92 % na 23,7 mld. Kč.



ČEZ dnes předloží vládě své doporučení ohledně jádra.



BNP Paribas zahajuje pokrytí s doporučením „neutral“ a cílovou cenou EUR 51.



Citi opakuje na své doporučení „Buy“, snižuje cílovou cenu na 906 Kč z předchozích 975 Kč a na Monetu opakuje doporučení „buy“ a snižuje cílovou cenu na 106 Kč ze 111 Kč.



Japonský jen oslabil poté, co Bank of Japan odložila plán snížení nákupu dluhopisů a ponechala svou referenční úrokovou sazbu na stejné úrovni. Plán snížení množství nákupů stanoví na svém červencovém zasedání, přičemž plánované kvantitativní uvolňování do té doby ponechá beze změny. Rozhodnutí přichází poté, co představitelé Federálního rezervního systému změnili svá očekávání ohledně snížení sazeb v letošním roce, což je krok, který dopadá i na japonskou měnu.



Propad francouzských dluhopisů se kvůli politické nejistotě prohloubil. Cenné papíry této země se ve čtvrtek propadly kvůli obavám, že krajně pravicová strana Marine Le Penové zavede volnější fiskální politiku, pokud vyhraje nadcházející volby. Prémie, kterou Francie platí za svůj dluh ve vztahu k Německu, tento týden prudce vzrostla a míří na nejprudší pohyb od evropské dluhové krize v roce 2011. Futures na francouzské dluhopisy jsou dnes z velké části stabilní.



Americké akcie uzavřely na novém historickém maximu a opět předběhl jako nejhodnotnější společnost světa. A americké akcie budou pravděpodobně ve druhé polovině roku 2024 posilovat, říká divize správy aktiv společnosti .



Americký prezident Joe Biden uvítal novou bezpečnostní dohodu, plány na pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard dolarů a rozšíření sankcí zaměřených na Moskvu. Vysílá tak jasný signál ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že USA a jejich spojenci „neustupují“ ze své podpory Kyjevu.



Donald Trump údajně slíbil snížit sazbu daně z příjmu právnických osob na 20 %. Předpokládaný republikánský kandidát na prezidenta vyjádřil svou podporu pro nižší sazby daně z podnikání během čtvrtečního setkání ve Washingtonu se zhruba 100 generálními řediteli některých z největších amerických společností, včetně Jamieho Dimona z a Tima Cooka z Applu. Mezitím Elon Musk řekl, že mu bývalý prezident často volá a je „obrovským fanouškem“ futuristického Cybertrucku.