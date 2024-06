Studie: Spojené státy jsou v rozvoji vyspělé jaderné energetiky 15 let za Čínou

Spojené státy jsou v rozvoji špičkové jaderné energetiky až 15 let za Čínou. Peking má náskok díky státní podpoře této technologie a rozsáhlému financování. S odvoláním na studii washingtonského výzkumného institutu Information Technology & Innovation Foundation to dnes uvedla agentura Reuters.



Čína má ve výstavbě 27 jaderných reaktorů a průměrná doba výstavby činí zhruba sedm let. To je mnohem kratší doba než v jiných zemích, upozornila studie.



Spojené státy mají nejvíce jaderných elektráren na světě. Vláda prezidenta Joea Bidena považuje tento prakticky bezemisní zdroj elektřiny za důležitý při omezování změn klimatu. Ale poté, co byly v letech 2023 a 2024 uvedeny do provozu dvě velké elektrárny v Georgii, jejichž rozpočet byl překročen o miliardy dolarů a výstavba se zpozdila o několik let, se v USA žádné jaderné reaktory nestaví. Moderní elektrárna, jejíž výstavba byla plánována v jedné z amerických laboratoří, byla loni zrušena.



Čínské státní banky mohou nabízet úvěry s úrokem 1,4 procenta, což je mnohem méně než v západních ekonomikách. Odvětví jaderné ekonomiky země také těží z trvalé státní podpory a lokalizačních strategií, které umožnily Číně získat dominantní postavení v odvětvích, jako je obnovitelná energie a elektromobily.



Loni v prosinci zahájil v Číně provoz první vysokoteplotní plynem chlazený reaktor označovaný za reaktor čtvrté generace. Čínská asociace pro jadernou energii tvrdí, že projekt zahrnoval vývoj více než 2200 sad světově unikátního zařízení a že podíl materiálů domácí výroby na něm je 93,4 procenta.



Zastánci vyspělých reaktorů tvrdí, že jsou tyto reaktory bezpečnější a účinnější než současné elektrárny. Kritici naopak uvádějí, že technologie a materiály používané v těchto reaktorech by mohly být zneužity k výrobě jaderných zbraní nebo že by mohly být nebezpečné z hlediska bezpečnosti a ochrany před radioaktivní kontaminací.



Ani v případě Číny však není všechno bezproblémové. Čínská asociace pro jadernou energii varovala, že ve výrobě jaderných komponent je velký přebytek a že nadměrná konkurence snižuje ceny a způsobuje ztráty.



Autor zprávy Stephen Ezell uvedl, že pokud to Spojené státy myslí s jadernou energetikou vážně, měly by vypracovat důkladnou národní strategii zahrnující větší investice do výzkumu a vývoje, identifikaci a urychlení slibných technologií a podporu rozvoje kvalifikované pracovní síly. "Amerika je sice pozadu, ale rozhodně může technologicky vše dohnat," uvedl Ezell.