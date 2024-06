ČEZ vyplatí dividendu 52 Kč/akcie, Nvidia v korekci a dnešní futures v červených číslech

vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 52 korun za akcii. Nvidia v pondělí prodloužila sérii těžkých výprodejů. Bitcoin měl také těžký den, když si včera zapsal největší pokles za dva měsíce. Mezitím prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Daly varovala, že americký trh práce se blíží k inflexnímu bodu a futures jsou dnes v červených číslech.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,9 %.

Energetická společnost vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 52 korun za akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 28 miliard korun, což odpovídá 80 procentům ze zisku. Stát jako většinový vlastník by z toho měl dostat zhruba 19 miliard Kč. Rozhodla o tom dnešní valná hromada podniku. Schválila tak návrh představenstva . Stát, na rozdíl od loňska, vlastní protinávrh nepodal. Jde o třetí nejvyšší dividendu společnosti, je ve stejné výši jako v roce 2021. Dosud rekordní dividendu akcionářům na návrh státu vyplatil loni, šlo o 145 korun za akcii, celkově 78 miliard korun. Stát z toho dostal 54 miliard Kč. Vyšší ještě byla dividenda v roce 2009, kdy činila 53 korun za akcii.



Nvidia v pondělí prodloužila sérii těžkých výprodejů, které začaly krátce poté, co si na chvíli vybojovala titul největší světové společnosti podle tržní hodnoty. Od té doby se ve třech relacích po sobě propadla o 13 %, čímž překročila 10% hranici značící korekci. Obchodníci se obracejí na technickou analýzu ve snaze odhadnout, kde může být po výprodeji za 430 miliard dolarů dno. Přesto tato společnost, která stojí v srdci revoluce umělé inteligence, zůstává za letošek v plusu o téměř 140 %.



Bitcoin měl také těžký den, když si včera zapsal největší pokles za dva měsíce. Ztráty se na kryptotrhu kupí také vlivem ochlazující poptávky po burzovně obchodovaných bitcoinových fondech a nejistoty ohledně měnové politiky. Trhliny na kryptoměnách přicházejí v době pochybností o snižování sazeb Fedem. Pro některé analytiky je pokles digitálních aktiv varovným signálem širší ochoty riskovat.



Mezitím prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Daly varovala, že americký trh práce se blíží k inflexnímu bodu, kde by další zpomalení mohlo znamenat vyšší nezaměstnanost. Daly uvedla, že k návratu inflace na 2% cíl centrální banky bude pravděpodobně zapotřebí omezit poptávku. Její poznámky přišly po komentářích několika úředníků z minulého týdne, kteří zdůrazňovali potřebu více důkazů o ochlazení inflace, než přistoupí ke snížení sazeb.



UBS Group prodá většinu svého podílu v čínském podniku fondu Credit Suisse podporovaném Pekingem. To zasadilo ránu ambicím Citadel Securities Kena Griffina, která se o firmu ucházela. Toto oznámení ukončuje měsíce trvající rivalitu o investiční banku Credit Suisse v Číně.