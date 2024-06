13% propad akcií Nvidie nutí obchodníky hledat oporu v grafech

Třídenní výprodej akcií na v hodnotě 430 miliard dolarů přiměl obchodníky, aby se obrátili na technickou analýzu a hledali vodítka, kde by mohlo být dno. Akcie společnosti klesly o 13 % od chvíle, kdy minulý týden nakrátko předehnala na pozici nejhodnotnější společnosti na světě. se tak poprvé od dubna dostala do technické korekce, kterou definuje pokles akcií o 10 % a více z nedávného vrcholu. Podle Buffa Dormeiera, hlavního technického analytika společnosti Kingsview Partners, náhlý obrat zahrnuje některé příznaky kapitulace.



"Skutečnost, že k tomu dochází po všech těch dobrých zprávách (splitu akcií a získání pozice největší společnosti na světě) je znepokojující," řekl s odkazem na rozdělení akcií 10:1 oznámeném minulý měsíc. Dormeier vidí krátkodobou podporu kolem úrovně 115 USD, další významnou úroveň vidí na 100 USD.

Graf: Další úroveň podpory společnosti se nachází v blízkosti 115 USD

Úroveň 115 USD na akciích e se nachází v blízkosti klíčové úrovně Fibonacciho retracementu, což je nástroj používaný technickými analytiky k identifikaci linií podpory pro akcie a jiná aktiva. Úroveň 38,2 % retracementu z dubnového intradenního minima akcií na jejich rekordní maximum z minulého týdne je přibližně 2 % pod pondělní zavírací cenou. Technická analýza, která je postavená na historických obchodních vzorcích, sice není přesná, ale může investorům poskytnout užitečný plán.

Společnost letos prudce vzrostla díky neutuchající poptávce po jejích čipech, které dominují trhu s výpočetní technikou pro umělou inteligenci. Poslední etapa růstu obnášela nárůst akcií o 43 % od zprávy o výsledcích hospodaření a oznámení rozdělení akcií z 22. května až po vrchol z 18. června, kdy akcie uzavřely s tržní hodnotou 3,34 bilionu dolarů, čímž překonaly s hodnotou 3,32 bilionu dolarů. Navzdory třídennímu poklesu od té doby je za letošní rok stále o 139 % výše.

Pro Ariho Walda, vedoucího technické analýzy ve společnosti Oppenheimer, je u společnosti důležitější dlouhodobější trend než jakákoli konkrétní úroveň, a ten zůstává silný, neboť se stále obchoduje vysoko nad 50denním klouzavým průměrem kolem 101 USD a 100denním klouzavým průměrem na úrovni 92 USD.

Graf: Snížení hodnoty akcií společnosti za poslední rok





"Obvykle jsou hlavní vrcholy procesem s několika koly nákupů a prodejů a pak se do nich vplíží cenové momentum, kdy selžou klíčové úrovně. Nic takového jsme zatím neviděli," řekl v rozhovoru. "Takhle se prostě obchoduje." I když věří, že dlouhodobý růstový trend zůstává zachován, stejně jako Dormeier sleduje úroveň 100 USD.



"Pro akcie v rostoucím trendu, jako je , by prolomení této první úrovně podpory nebylo znepokojující," řekl Bruce Zaro, hlavní technický stratég společnosti Granite Wealth Management. Pokles pod 100 USD by však podle něj byl.



"Nemuselo by to mít dlouhodobé důsledky, ale signalizovalo by to, že byste měli být trpěliví, zejména v období, kdy bude trh pravděpodobně volatilní a bude mít tendenci k poklesu, protože čekáme na volby a na to, jak Fed rozhodne o sazbách."



Zdroj: Bloomberg