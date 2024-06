Rozbřesk: Pravice mírní populistickou rétoriku a francouzská aktiva se stabilizují

Po výprodeji aktiv, jenž nastal po překvapivém vypsání předčasných parlamentních voleb francouzským prezidentem Macronem, vykazují postižené trhy známky stabilizace či dokonce jistého oživení. V řeči konkrétních čísel to znamená, že kreditní riziková marže u francouzských vládních dluhopisů se o několik bazických bodů utáhla, euro boduje proti dolaru, resp. proti bezpečnému švýcarskému franku a francouzské akcie částečně mažou ztráty.



Nakolik je tento pohyb opodstatněný lze těžko říci. Každopádně včera vyrukoval 28letý kandidát na premiéra Jordan Bardella z pravicového Národního sdružení se sérií výroků, které měly za cíl posunout se více do středu a uklidnit investory. Bardella uvedl, že chce, aby se země vrátila k rozumným deficitům, přičemž vyjmenoval rozpočtová opatření, kterými chce financovat snížení daně na energie. Zároveň však Bardella dodal, že Macronova penzijní reforma zvyšující věk odchodu do důchodu (z 62 na 64 let) bude v principu zrušena.



Bardellova umírněná rétorika zřejmě měla svůj uklidňující dopad na evropské trhy, ale jejich stabilizaci lze interpretovat i tak, že není vůbec jisté, jaký bude mít manévrovací prostor příští francouzská vláda po volbách. Neboli, zda to vůbec bude vláda, která se bude opírat o většinu v Národním shromáždění. Při nevyzpytatelném dvoukolovém většinovém volebním systému například nemusí znamenat 35% volební preference, kterými disponuje Národní sdružení Marine Le Penové, vůbec nic, resp. většina v parlamentu může být i s těmito čísly hodně vzdálená.



Dost možná, že francouzská aktiva jsou v klidu právě proto, že větří roztříštěný parlament, který nebude příliš akceschopný a navíc bude mít v zádech kohabitujícího prezidenta Macrona.

Můžeme se tedy dočkat toho, že před prvním kolem francouzských parlamentních voleb a dokonce možná i po něm může na zasažených trzích v západní Evropě převažovat (jen) nervózní přešlapování, které může fakticky vydržet až do zveřejnění předběžných výsledků kola druhého. Teprve po něm - tedy v neděli 7. července, resp. pondělí ráno - se možná dočkáme zásadnějšího nárůstu volatility, který bude buď reflektovat povolební úlevu anebo zcela novou (vyšší) úroveň strachu ze snížení ratingu Francie a potenciálních konfliktů Paříže s Bruselem.





*** TRHY ***



Koruna

České koruně včera pomohl slábnoucí dolar, díky kterému se její kurz sesunul pod 24,90 EUR/CZK. Samotné obchodování ale bylo relativně nervózní, což lze čekat i v nejbližších dnech před čtvrtečním zasedáním ČNB (očekáváme pokles sazeb o 25bps). Větší volatilitu mohou rozproudit také impulsy ze zahraničí, především víkendové parlamentní volby ve Francii, resp. vývoj na eurodolaru.



Eurodolar



Eurodolar včera ignoroval propad německé podnikatelské důvěry (index Ifo v červnu oproti květnu poklesl z 89,3 na 88,6 bodu) a soustředil se na francouzskou politiku. Uklidňující slova od lídra francouzské krajní pravice (viz úvodník) stabilizovala francouzská aktiva a pomohla tak i nepřímo euru.

Dnes budou ve hře jen události druhé kategorie, byť například výsledek americké spotřebitelské důvěry (zejména její detaily ve vztahu k trhu práce) by mohl přinést nárůst volatility na úrokových sazbách a tím i nepřímo na eurodolaru.



Akcie



Index Dow Jones včera těžil ze sektorové rotace investorů, když posílil o 0,7 %, naproti tomu technologický Nasdaq 1,1 % ztratil. Výprodeji byly zasaženy především akcie letošní AI jedničky Nvidie, která se v minulém týdnu opět nakrátko stala nejhodnotnější společností světa. Od té doby ale stabilně ztrácí a včerejší ztráta se vyšplhala dokonce na závěrečných 6,7 %. Celý polovodičový sektor na začátku týdne oslabil o 3 %. Společnost Meta Platforms oznámila diskuze nad integrací svého generativní AI modelu do nedávno oznámeného AI systému pro Apple. Ani jedna společnost ale neudržela 2% zisk (Meta +0,8 %, Apple +0,3 %).