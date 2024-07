Výnosy dluhopisů dnes míří vzhůru, nezastavil je ani slabší ISM

Na úvod evropské trhy pozitivně zareagovaly na výsledek prvního kola francouzských parlamentních voleb, který zvedá pravděpodobnost, že RN nezíská absolutní většinu. Efekt během dne ustával a zisky hlavních indexů se snížily. CAC40 se dál drží slušně v plusu (+1,2 pct), ale AEX už sklouzává těsně do záporu. Wall Street je po otevření zatím nerozhodná.

Dostatečně rozhodné jsou ale dluhopisové trhy, ze kterých se dnes investoři stahují. Výnosy míří vzhůru více v Evropě, kde na německých 10Y jsou +10 bps. Ani v zámoří to však není o moc lepší, když stejně dlouhé Treasuries jsou +8 bps. Pro dluhopisy není úplně dobrá žádná z hlavních variant pro francouzské volby, neboť z nich vždy vyplývá tendence k větší fiskální nerovnováze. Dnes to však nejsou francouzské výnosy, které by kráčely v čele směrem vzhůru. Pravdou je, že výhledově ani volby v zámoří pro rozpočet nemůžou dopadnout moc dobře, jak dnes upozornil report , takže nejde jen o Francii.

Pomoci dluhopisům nedokázal ani report ISM o aktivitě v americkém průmyslu. Průmysl je podle zprávy pořád slabý. Aktivita klesala rychleji (hlavní index klesl na 48,5 b) a produkce se začala snižovat. Poptávka vypadá lépe a po poklesu cca stagnuje. Cenové tlaky se zmírnily a průzkum také naznačil chladnější trh práce. Výnosy po číslech jen krátce poklesly, načež pokračují v růstu.

Pro akcie je vývoj na dluhopisovém trhu nepříznivý, zatím však nesledujeme plošný pokles napříč sektory. Eurodolar nejprve stoupal, ale odpoledne obrací dolů k 1,0720. Ropa si připisuje asi procento.

Koruna skoro nereagovala na mírně slabší domácí PMI. Start evropských trhů jí vyhovoval, ale postupné zvedání západních výnosů už nikoli. Tlak se zvyšuje a domácí měna k euru slábne na 25,15.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1370 0.3350 25.1526 24.9793 CZK/USD 23.4390 0.4887 23.4510 23.1970 HUF/EUR 394.8094 -0.1468 395.3898 392.8376 PLN/EUR 4.3103 -0.1116 4.3156 4.2917

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7947 0.0392 7.8324 7.7917 JPY/EUR 173.3095 0.5430 173.6660 173.0860 JPY/USD 161.6040 0.4485 161.7550 160.8960

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8484 0.1617 0.8501 0.8476 CHF/EUR 0.9696 0.6420 0.9711 0.9661 NOK/EUR 11.4479 0.0424 11.4685 11.4113 SEK/EUR 11.4037 0.4258 11.4165 11.3531 USD/EUR 1.0724 0.0919 1.0776 1.0720

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5036 0.5282 1.5051 1.4941 CAD/USD 1.3747 0.4923 1.3748 1.3663