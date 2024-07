Míra inflace v Německu v červnu klesla o dvě desetiny bodu na 2,2 procenta

Míra inflace v Německu v červnu zvolnila na 2,2 procenta z květnového tempa 2,4 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny o 0,1 procenta vzrostly. Dnes to v předběžné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Zároveň dodal, že podle metodiky výpočtu Evropské unie ceny vzrostly meziročně o 2,5 procenta a meziměsíčně o 0,2 procenta.



Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje ceny potravin a energií, v červnu podle předběžných údajů klesla na 2,9 procenta z květnových tří procent.



"Celkově nižší výsledek se dal očekávat už na základě dílčích dat z jednotlivých spolkových zemí. Inflace klesla v Hesensku, Sasku, Braniborsku i jinde, snad jen v Bavorsku stagnovala na 2,7 procenta," sdělil ČTK hlavní analytik společnosti Citfin Tomáš Volf.



"Nižší inflace by mohla rozhýbat Němce k vyššímu utrácení, což by pomohlo českým firmám, potažmo českým domácnostem. Fatální návaznost českých firem především na Německo se v době problémů u našich sousedů jeví jako riskantní podnik," dodal.



Německo představuje pro Českou republiku největšího obchodního partnera. Německá vláda odhaduje, že hrubý domácí produkt (HDP) největší evropské ekonomiky se v letošním roce zvýší jen o 0,3 procenta. Ačkoli se výraznější oživení německé ekonomiky očekává až příští rok, podle ministra hospodářství Roberta Habecka už jsou patrné známky zlepšení současné situace.



Červnová zpráva německého hospodářského institutu Ifo ukázala, že podnikatelská nálada v Německu se po květnové stagnaci v červnu znovu zhoršila. Její index klesl na 88,6 bodu z květnových 89,3 bodu.