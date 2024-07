Rozbřesk: Tuzemský průmysl šlape na brzdu, Koruna v defenzivě, Posune se americký trh práce blíže rovnováze?

Český průmysl zakončil první polovinu roku v nepřesvědčivé kondici. Index nákupních manažerů PMI poklesl z květnových 46,1 na 45,3 bodů, což znamená, že průmyslová recese trvá v Česku již déle než dva roky. Za špatnou podnikatelskou náladou stojí již několik kvartálů utlumená poptávka, ať již na domácích nebo klíčových zahraničních trzích v čele s Německem.



Nemůže být proto velkým překvapením, že v červnu dále poklesla výroba ve zpracovatelském sektoru. Směrem do budoucna je nepříjemný zejména opětovný propad nových zakázek, třebaže tempo poklesu bylo druhé nejpomalejší za více než dva roky. Problematický výhled na druhou polovinu roku dokumentuje i nižší očekávání průmyslníků ohledně výroby. Hodnocení výhledu na příští rok je pak v očích výrobců nejslabší od února.



Tuzemský průmysl bude v nejbližších měsících přinejlepším přešlapovat na místě. Hlavní brzdou zůstane slabá zahraniční poptávka, u které v nejbližších měsících nevidíme zásadní prostor pro zlepšení. Na stole je přitom celá paleta negativních rizik – od slabého výkonu německého průmyslu, který čelí nejen cyklickým, ale i strukturálním problémům, až po poruchy v dodavatelských řetězcích a rostoucí ceny námořní dopravy. Naopak pozitivní vzpruhou bude pro český průmysl pokračující pokles úrokových sazeb, který otevře dveře k vyšší investiční aktivitě.



Celkově odhadujeme, že průmyslová produkce skončí za celý letošní rok jen lehce v černých číslech (+0,9 %). Tahounem růstu HDP bude dominantně spotřeba domácností. Ta v posledních čtvrtletích oživuje a tento trend by měl zesílit ve druhém pololetí díky obnovenému růstu reálných mezd a poklesu vysoké míru úspor domácností. V souhrnu předpokládáme letošní růst české ekonomiky na úrovni 1,4 %.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna na začátku týdne zůstává v defenzivě, když včera vůči euru oslabila nad 25,10. Tuzemský makro kalendář je dnes prázdný a vzhledem k začátku prázdnin lze čekat poklidnější obchodování s menšími objemy. To však neznamená, že má koruna na růžích ustláno – v nejbližších dnech a týdnech hrozí další eskalace politického napětí, zejména s ohledem na francouzské parlamentní volby. Pokud by mělo dojít k dalšímu nárůstu rizikových prémií na bondových trzích v eurozóně, středoevropské měny v čele s korunou by jen těžko odolávaly zesíleným prodejním tlakům.



Eurodolar

Eurodolar zareagoval pozitivně na výsledky prvního kola francouzských parlamentních voleb, ale jejich dopad v průběhu včerejší seance postupně vyprchával. Na druhou stranu důležitá data jako německá inflace či index podnikatelské nálady v americkém průmyslu obchodování na eurodolaru neovlivnila.



Vliv důležitých makro dat by mohl být výrazněji cítit dnes, kdy jednak dopoledne bude zveřejněna inflace v eurozóně a jednak v USA publikují data za počty otevřených pracovních pozic. Pokud tento údaj výrazněji poklesne, tak to pro Fed bude signál, že americký trh práce je prakticky v rovnováze (což by mělo dolaru ublížit).



Dodejme, že do kurzu eurodolaru mohou promluvit i centrální bankéři a to doslova. V portugalské Sintře totiž pokračuje pravidelné sympózium ECB o měnové politice, kde promluví řada vlivných centrálních bankéřů včetně např. šéfa Fedu J. Powella.