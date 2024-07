Index Nasdaq 100: Kde podle společnosti Invesco sídlí největší inovátoři?

Kde najdete nejznámější světové společnosti, podniky, které se staly synonymem růstu a inovací? A kde se nachází společnosti produkující převratné novinky v oblastech, jako jsou elektromobily, umělá inteligence, cloud computing, sociální média a elektronický obchod?



Všechny najednou se nenachází v Silicon Valley, Seattlu, Austinu ani v žádném jiném technologickém centru. Chcete-li získat přístup ke společnostem, které stojí v čele inovací a vedou i v rámci jednotlivých kategorií, podívejte se na index Nasdaq 100.



Domov technologických gigantů a dalších



Nasdaq 100 je index, který sleduje 100 největších nefinančních společností podle tržní kapitalizace, které jsou kótované na burze Nasdaq . Tato skupina zahrnuje mnoho předních světových technologických společností. Zahrnuje domácí jména, jako jsou , , Alphabet (mateřská společnost Googlu), , , Zoom a . Není překvapivé, že některé z nejvýznamnějších technologických společností se rozhodly kótovat své akcie na Nasdaqu, první plně elektronické burze.



Ale Nasdaq-100, to však nejsou jen přední světové technologické společnosti. Přibližně třetina indexu je zastoupena společnostmi mimo sektor informačních technologií nebo komunikačních služeb. Patří mezi ně inovativní zdravotnické společnosti, jako je například Moderna, jejíž technologie mRNA je základem vakcíny COVID-19, kterou společnost vyrábí. Zahrnuje také společnosti, jako jsou a , a špičkové spotřebitelské značky, jako jsou , , Dollar Tree, , lululemon athletica, Walgreens Boots Alliance a Align Technology (výrobce ortodontických pomůcek Invisalign).

Výkonnost řízená inovacemi



Index Nasdaq 100 již více než deset let výrazně překonává index S&P 500 (široký ukazatel amerického akciového trhu). Od 28. února 2014 do 29. února 2024 byl kumulativní celkový výnos Nasdaq-100 více než 2,4krát vyšší než výnos indexu S&P 500.

Nasdaq-100 vs. S&P 500: Celkový výnos od 28. února 2014 do 29. února 2024 NASDAQ-100 S&P 500



Údaje Bloomberg L.P. k 29. 2. 2024. Uvedená výkonnost je výkonností minulou a nemůže zaručit srovnatelné budoucí výsledky. Investor nemůže investovat přímo do indexu. Výnosy indexu nepředstavují výnosy fondu. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.



Proč si index Nasdaq-100 vedl tak dobře v porovnání s širším americkým akciovým trhem?



Hlavním důvodem je to, že index Nasdaq 100 byl ve velké míře alokován do odvětví, jako jsou technologie, spotřebitelské služby a zdravotnictví. Je však důležité poznamenat, že tato rychle rostoucí odvětví bývají volatilnější než ostatní průmyslové sektory.

Proč uvažovat o investicích do inovací?



ETF EQQQ Nasdaq-100 UCITS, který začal fungovat už v roce 2002, nabízí diverzifikaci napříč sektory v rámci velkých amerických společností. S ETF společnosti Invesco získáte přístup ke 100 největším nefinančním společnostem kótovaným na burze Nasdaq.