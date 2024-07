Labouristé si zajistili většinu, Marine Le Penové se to pravděpodobně nepodaří a futures jsou zelené

V britských volbách si již většinu zajistila labouristická strana Keira Starmera a ukončila tak éru 14 let Toryů u moci. Podle předvolebních průzkumů si ve francouzských volbách Národní sdružení Marine Le Penové většinu nezajistí. Joe Biden se bude tento víkend snažit obnovit důvěru ve svou kandidaturu. Christine Lagardeová chce více důkazů o ochlazování inflace a Samsung dalece překonal očekávání trhu ohledně provozního zisku díky boomu datových center a rozvoji AI. Futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

Český trh je dnes zavřený z důvodu státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.



Labouristická strana Keira Starmera zvítězila v britských volbách a získá parlamentní většinu, i když se hlasy stále sčítají. Labouristé v pátek těsně před pátou hodinou ranní překonali magický počet 326 křesel pro získání většiny v poslanecké sněmovně. Na základě oficiálních průzkumů by mohli labouristé získat 410 z 650 křesel, což je nejvíce od drtivého vítězství Tonyho Blaira v roce 1997. Futures na britské akciové indexy rostou a libra si drží nedávné zisky.



Bez ohledu na to, která strana bude v nedělních francouzských parlamentních volbách na prvním místě, sázejí někteří investoři na začátek turbulentnějšího období pro akciové a dluhopisové trhy. Obchodníci stále více věří, že se vyhneme nejhoršímu scénáři (absolutní většině ve francouzské dolní komoře pro krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové). Alternativou je však to, že většinu nezíská nikdo. Krajně pravicová skupina a její spojenci by na základě čtyř průzkumů zveřejněných ve středu a ve čtvrtek mohli získat 190 až 250 z 577 křesel v parlamentu. To by bylo výrazně pod číslem 289, které by mu umožnilo snadno schvalovat návrhy zákonů a prosazovat svou agendu.

Prezident Joe Biden vyráží na nejnáročnější víkend své politické kariéry s vědomím, že musí obnovit víru voličů, dárců a stranických funkcionářů, kteří jsou hluboce skeptičtí k jeho bystrosti – a že jakýkoli kde musí vyhrát – Wisconsinu a Pensylvánie. Pro Bidena však bude nejdůležitější dnešní rozhovor s ABC News, který je prvním od chvíle, kdy prohrál v debatě se svým oponentem a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.



Evropská centrální banka podle prezidentky Christine Lagardeové požaduje dodatečné ujištění, že inflace směřuje zpět k 2% cíli, než dále sníží úrokové sazby. Zatímco dezinflace v eurozóně pokračuje, úředníci musí zůstat ve střehu, řekla ve čtvrtek Lagardeová. Zvláštní pozornost je věnována růstu cen služeb, který je tažen růstem mezd, uvedla. Mezitím v USA prognostici očekávají, že měsíční zpráva o zaměstnanosti ukáže pokles v náboru za červen spolu se zmírněním růstu mezd. Toto postupné ochlazování na trhu práce by podpořilo tvůrce politiky Federálního rezervního systému usilující o vícenásobné snížení sazeb v letošním roce.



Společnost Samsung Electronics zaznamenala nejrychlejší tempo růstu tržeb a zisku za poslední roky, což odráží oživení poptávky po paměťových čipech s tím, jak se celosvětově zrychluje vývoj umělé inteligence. Největší světový výrobce paměťových čipů a smartphonů vykázal v červnovém čtvrtletí 15násobný nárůst provozního zisku na 10,4 bilionu wonů (7,5 miliardy dolarů), čímž překonal odhady analytiků. Tržby vzrostly přibližně o 23 %, což je největší nárůst od maxima za covidu v roce 2021. Výsledky podtrhují, jak se trh s paměťovými čipy v hodnotě 160 miliard dolarů v letošním roce zotavuje z prudkého poklesu po covidu, tažený boomem datových center a rozvojem umělé inteligence. Akcie dnes v Soulu rostly až o 2,3 % na nejvyšší hodnotu od ledna 2021.