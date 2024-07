Microsoft se kvůli regulátorům vzdává místa ve správní radě OpenAI

Americká softwarová společnost se vzdala místa pozorovatele ve správní radě firmy OpenAI. Podle není nutné, aby toto místo zastával, protože vedení OpenAI se v posledních osmi měsících zlepšilo. Získání místa ve správní radě vyvolalo kontrolu regulačních orgánů na obou stranách Atlantiku, uvedla dnes agentura Reuters.



Microsoft převzal pozici pozorovatele bez hlasovacího práva ve správní radě OpenAI loni v listopadu, když se do funkce generálního ředitele vrátil Sam Altman. Získání místa znamenalo, že se mohl účastnit zasedání správní rady a mít přístup k důvěrným informacím. Neměl ale žádné hlasovací právo a nemohl ani rozhodovat o volbě nebo výběru ředitelů.



Místo pozorovatele a investice do OpenAI v objemu více než deset miliard USD (asi 234 miliard Kč) vyvolaly znepokojení antimonopolních úřadů v Evropě, Británii a ve Spojených státech. A to kvůli obavám, jak velkou kontrolu nad OpenAI má. OpenAI se zaměřuje na vývoj umělé inteligence (AI) a provozuje chatovacího robota ChatGPT.



Microsoft dodal, že OpenAI za posledních osm měsíců učinila významný pokrok. Je tudíž přesvědčen, že firma směřuje správným směrem. Vzhledem k tomu se domnívá, že jeho omezená role pozorovatele už není nutná.



Evropská komise (EK) v červnu uvedla, že partnerství obou firem nebude podléhat pravidlům EU pro fúze, protože nemá nad OpenAI kontrolu. Místo toho si EK vyžádá stanoviska třetích stran k doložkám o exkluzivitě v dohodě. Naproti tomu antimonopolní orgány v USA a v Británii mají nadále obavy a rovněž otázky k vlivu na OpenAI a jeho nezávislost.