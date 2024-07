Čína v červnu dosáhla rekordního přebytku obchodní bilance. Většina evropských trhů zelená, výjimkou je Amsterdam

Podle průzkumu analytiků agentury Bloomberg bude Evropská centrální banka přistupovat ke snižování úrokových sazeb rozvážně, protože politické otřesy otevírají řadu rizik, která brání návratu inflace na 2% úroveň. Po červnovém prvním snížení o čtvrt procentního bodu respondenti očekávají, že si úředníci na zasedání příští týden vezmou oddechový čas. Očekává se, že ke snižování sazeb se opět vrátí v září a bude probíhat jednou za čtvrt roku, dokud depozitní sazba nedosáhne 2,5 % o rok později. Futures: DAX +0,0 %, CAC +0,6 %, FTSE +0,2 %.

Z makrodat nás dnes čeká například Index spotřebitelské důvěry Michingenské univerzity. Naplno začíná výsledková sezóna v USA - dnes po poledni reportují bankovní domy , či .

Zisk společnosti AB ve druhém čtvrtletí překonal očekávání analytiků, k čemuž přispěla opatření na snížení nákladů, která švédská společnost označila za "náročné tržní prostředí".

Upravený zisk před úroky a zdaněním vzrostl oproti předchozímu roku o 14 % na 3,23 miliardy korun (307 milionů USD), bez započtení snížení hodnoty aktiv, uvedla společnost se sídlem ve Stockholmu v pátečním prohlášení. V porovnání s průměrnou prognózou analytiků oslovených agenturou Bloomberg ve výši 2,7 miliardy korun.

Soukromá investiční společnost Bain Capital koupí za 4,5 miliardy USD (105,1 miliardy Kč) společnost Envestnet. Rozšíří tak své portfolio o dodavatele finančního softwaru, mezi jehož zákazníky patří 16 z 20 největších amerických bank. Uvedla to firma Envestnet v dnešním prohlášení.

Americká centrální banka (Fed) je podle mluvčí Mezinárodního měnového fondu (MMF) v dobré pozici na to, aby snížila základní úrokové sazby do konce letošního roku. Zároveň by ale centrální bankéři měli být i nadále opatrní. Mluvčí MMF Julie Kozacková to řekla novinářům na tiskové konferenci. Reagovala tím na dnešní data o červnovém vývoji inflace v USA, která byla příznivější, než se čekalo.

Prezident Joe Biden slíbil, že zůstane v prezidentském klání v roce 2024, ale dvě kritické chyby v rozmezí dvou hodin prohloubily obavy o jeho duševní ostrost, které ohrožují jeho kampaň.

Přebytek čínské obchodní bilance se v červnu vyšplhal na historické maximum, přičemž skokový nárůst vývozu převážil nad neočekávaným poklesem dovozu a zvýšil riziko většího obchodního napětí.

Vývoz vzrostl na 308 miliard dolarů a třetí měsíc po sobě se zvýšil na nejvyšší úroveň za téměř dva roky, uvedla v pátek celní správa. Dovoz se snížil na 209 miliard dolarů, čímž za měsíc vznikl rekordní přebytek obchodní bilance ve výši 99 miliard dolarů.