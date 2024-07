Investoři po inflačních číslech vybírají zisky, koruna zvrátila klesající trend posledních dní

Růst amerických spotřebitelských cen zvolnil na meziroční bázi na 3 %. To bylo méně než 3,3 % v květnu. Bez zahrnutí volatilních nákladů na potraviny a energie se jádrový index spotřebitelských cen meziměsíčně zvýšil o 0,1 % a meziročně o 3,3 %, což je v obou případech méně, než se předpokládalo. Investoři tato data vyhlíželi kvůli náznaku, že by Federální rezervní systém mohl být připraven na svých nadcházejících zasedáních snížit úrokové sazby.

Evropské akcie ve čtvrtek rostly a rozšířily své zisky, panevropský index Stoxx 600 rostl o 0,6 % a navazoval tak na ranní posilování. V čele stály utility, které vzrostly o 1,8 %, zatímco akcie ropných a plynárenských společností klesly o 0,28 %.

Index S&P 500 ustoupil z rekordních hodnot, když se investoři odvrátili od velkých technologických vítězů roku, jako jsou , a Meta. Investoři na inflační údaje reagovaly přesunem do akcií s menší tržní kapitalizací a do akcií souvisejících s bydlením. Index S&P 500 klesal o 0,4 % a ustoupil tak z nového rekordu, kterého se dotkl na začátku seance. Nasdaq Composite ztrácel téměř 1 % poté, co během začátku obchodního dne také dosáhl nového rekordu.

Dolar ve čtvrtek ztrácel, dolarový index naposledy klesal o 0,4 % a dostal se až na nejnižší hodnotu od 12. června. Euro pak dosáhlo nejvyšší hodnoty od 7. června.

Výnosy amerických státních dluhopisů se ve čtvrtek po inflačních údajích propadly, výnos desetiletých státních dluhopisů klesal až o 10 bazických bodů.

Futures na ropu ve čtvrtek vzrostly, vidina podpory ekonomiky ze strany snížení úrokových sazeb Fedu přehlušila varování IEA, která snížila odhad růstu celosvětové poptávky pro příští rok z důvodu slabší čínské poptávky.

Koruna dnes zvrátila trend posledních dní a posílila vůči oběma hlavním měnám, vůči dolaru si připisovala i více než půl procenta na úroveň 23,30.

Pražská burza dnes posílila, dařilo se především bankovním domům a , které si připisovaly okolo procenta zisku. Přidal se také energetický , který posílil o 0,6 %. Naopak více než půl procentní ztráty si zapsaly akcie České zbrojovky a . Ve volatilní sérii obchodních dní pokračovaly akcie Pilulky, které po zběsilém více než 100% růstu dnes odepsaly 20 % hodnoty.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3554 -0.1380 25.4236 25.3394 CZK/USD 23.3105 -0.5652 23.4570 23.2555 HUF/EUR 393.4519 -0.0346 394.9478 392.3400 PLN/EUR 4.2550 -0.1669 4.2706 4.2504

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8953 0.1909 7.9145 7.8765 JPY/EUR 172.4560 -1.4560 175.5000 171.5730 JPY/USD 158.5325 -1.8930 161.7640 157.5300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8418 -0.1329 0.8434 0.8415 CHF/EUR 0.9721 -0.1905 0.9760 0.9708 NOK/EUR 11.6466 0.4061 11.7310 11.5920 SEK/EUR 11.3891 -0.2784 11.4393 11.3501 USD/EUR 1.0878 0.4437 1.0899 1.0869

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4758 -0.4284 1.4822 1.4708 CAD/USD 1.3615 -0.0220 1.3639 1.3589