Víkendář: Yardeni míní, že trhy se přestávají obávat ekonomického zpomalení a potenciál umělé inteligence je reálný

Současný vývoj na trhu práce není ani tak jeho slábnutím, jako normalizací. O slábnutí jde totiž jen ve srovnání s vývojem během posledních pár let, kdy byl trh práce hodně napjatý. Na CNBC to uvedl Ed Yardeni z Yardeni Research, podle kterého vývoj na akciovém trhu zase do určité míry připomíná konec devadesátých let.



Yardeni se domnívá, že akciové trhy v USA se přestávají obávat ekonomického zpomalení či dokonce recese. Došly totiž k závěru, že pokud by vývoj skutečně šel tímto směrem, americká centrální banka by rychle reagovala a snížila by sazby. K tomu ekonom dodal, že podle něj nyní není třeba sazby snižovat, „ale zdá se, že Fed je k takovému kroku připraven, pokud by byl nutný.“







Yardeni odhaduje, že zisky na akcii v indexu S&P 500 letos dosáhnou 250 dolarů. Minulý rok to bylo 225 dolarů a pro rok 2025 ekonom čeká 270 dolarů a pak 300 dolarů. Na konci tohoto desetiletí by se pak podle jeho odhadů mohla ziskovost pohybovat u 400 dolarů na akcii. K tomu dodal, že potenciál umělé inteligence je podle něj reálný, i když ne všude se musí projevit tak, jak se čeká. Podle experta by obchodované společnosti měly již během další výsledkové sezóny začít konkrétně hovořit o tom, jak umělá inteligence ovlivní jejich produktivitu.



Jak vidí ekonom téma rozpočtových deficitů a vládního zadlužení? Yardeni uvedl, že jde o relevantní věc, na druhou stranu se už o krizi v této oblasti hovoří hodně dlouho a žádná taková doposud nepřišla. Pokud by vývoj tímto směrem měl skutečně jít, nejde podle Yardeniho o nic, co by nakonec nešlo vyřešit. Tlak trhů by nakonec mohl přinést změnu a v principu není problém změnit politiku tak, aby během deseti let přinesla potřebný obrat ve vládních financích.



Janet Yellen jako současná ministryně financí americké vlády podle Yardeniho našla dobrý způsob, jak uklidňovat dluhopisové trhy. „Pokaždé, když se začnou obávat velké nabídky nových dlouhodobých dluhopisů, vláda přesune část nabídky k dluhopisům krátkodobým.“ To podle ekonoma zatím, co se týče tišení obav, funguje. A ke klidu dluhopisovým trhům nemalou měrou přidává i směřování inflace k 2 %.



O dvojím snižování sazeb v letošním roce hovořil na CNBC Gus Faucher z PNC, podle kterého na takový vývoj ukazují i poslední data z trhu práce. K tomu dodal, že mzdy stále rostou rychleji než inflace, což by mělo pomáhat spotřebě domácností. Inflace ale klesá a mělo by tomu tak být i nadále, mimo jiné kvůli mírnému zvyšování nezaměstnanosti. Fed si chce přitom být jistý dalším poklesem inflačních tlaků, ekonom míní, že konkrétně chce vidět tři po sobě jdoucí měsíce poklesu. Snižování sazeb by pak bylo pomalé i proto, že není jasné, nakolik je nyní monetární politika restriktivní.







Zdroj: CNBC