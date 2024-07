Bublina na umělé inteligenci?

Umělá inteligence je „reálnou věcí“, její rozvoj a implementace do praxe ale bude trvat mnohem déle, než se lidé nyní domnívají. Pro Yahoo Finance to uvedl zakladatel investiční společnosti Lead Edge Capital Mitchell Green. Situace v této oblasti tak podle něj připomíná telekomunikační bublinu devadesátých let.



Podle Greena došlo během zmíněné bubliny „k masivnímu přeinvestování do kapacit“ a on míní, že k něčemu takovému může dojít i nyní. Právě proto, že náběh umělé inteligence a souvisejících technologií by podle současných očekávání měl být poměrně rychlý. K tomu investor připomněl, že třeba rozvoj v používání chytrých telefonů sebou nepřinesl mnoho nových společností, které by nyní měly velkou tržní kapitalizaci. Tato technologie naopak prospívala a prospívá starším firmám typu či Google. Mezi vzácné výjimky patří třeba Uber.



Podle experta to s novými technologiemi momentálně zkouší hodně společností a některé dosahují prudkého růstu. Jejich situace je ale podle něj celkově „vratká“. To naznačuje, že na trhu vznikla „určitá bublina“. Tato „vratkost“ je podle něj patrná z toho, že nové společnosti nemají velkou schopnost udržet si stávající zákazníky a klienty. Green ale také uznává, že se ohledně vývoje v oblasti umělé inteligence může mýlit. „To ale nevadí, můžeme zůstat se starými nudnými softwarovými společnostmi,“ dodal ke své investiční strategii.



Green poukázal na to, že na americkém trhu je nyní nízký počet primárních úpisů akcií. Podle něj tkví příčina v následujícím: Velké investiční fondy nehledají růst u nových společností, které by vstupovaly na trh, protože slušný růst jim nabízí velké technologické firmy typu . K tomu dodal, že jeho společností se to ale zase tolik nedotýká, protože ta dokáže své investice zhodnotit i prodejem na neveřejných trzích s tím, že atraktivní návratnosti lze dosáhnou i v případě, že se nebude snažit vézt se na vlně zájmu o umělou inteligenci.



Vývoji v oblasti IPO se na Yahoo Finance věnoval také Doug Adams ze . Ten očekává, že aktivita se v této oblasti v následujících dvou letech zvedne. Řada firem se totiž už nyní na primární úpis akcií připravuje a plně by se to mělo projevit právě v roce 2025 a 2026. Do jejich rozhodování přitom promlouvá regulace, makroekonomický vývoj a v neposlední řadě valuace na trhu. Firmy přitom podle experta uvažují o tom, jakou hodnotu jim celkově vstup na trh přinese, tedy nejen o tom, jaké budou valuace v době vstupu, ale jak se mohou vyvíjet dlouhodobě. Své výhody přitom má obchodování akcií na veřejném trhu, ale i to, pokud společnost zůstane mimo veřejné trhy. A každá společnost musí zvážit, který model je pro ni nejlepší.



Zdroj: Yahoo Finance