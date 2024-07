Víkendář: Apple jako top volba od Morgan Stanley

Erik Woodring z hovořil na CNBC o atraktivitě akcií společnosti . Ty totiž vidí jako nejzajímavější titul na americkém akciovém trhu. Podle analytika se investiční teze dá shrnout tak, že má největší uživatelskou bázi v historii a zároveň bude poptávku po jeho zařízeních živit to, že současné chytré telefony většinou nejsou schopny pracovat s umělou inteligencí a jejími modely.



Platforma umělé inteligence Intelligence bude podle experta uvedena na trh na podzim letošního roku, fungovat bude jen v americké angličtině. K tomu odhaduje, že asi 70 % globálních uživatelů tedy nebude mít v té době k uvedené technologie přístup. Například v Číně je k tomu potřeba lokálního partnera poskytujícího cloudové služby. Dá se tak čekat, že výsledky Applu nebudou v příštím roce tímto vývojem výrazně dotčeny, velká chvíle ale podle analytika přijde v roce 2026.



Woodring se domnívá, že dosáhne ve fiskálním roce 2026 zisku na akcii ve výši 8,7 dolaru, což je 7 % nad současným konsenzem. U akcie má přitom nyní cílovou cenu nastavenou na 273 dolarů a zvýšil ji z 216 dolarů. tím zároveň nabral na atraktivitě zmíněné v úvodu. V optimistickém scénáři by pak hodnota akcií dosáhla až 349 dolarů. Podle analytika přitom firma v roce 2026 prodá 235 milionů iPhonů, příčinou prudkého růstu prodejů bude právě snaha spotřebitele získat přístroj, který bude kompatibilní s aplikacemi umělé inteligence.



Vyšší tempo prodejů produktů Applu bude znamenat, že se zmenší mezera mezi ním a růstem služeb. Stále však bude probíhat posun těžiště zisků směrem ke službám a podle analytika budou hrubé zisky firmy v roce 2026 tvořit ze 40 % právě služby. Nyní to je přibližně 36 %. Historicky přitom růst významu služeb koreluje s vyššími valuačními násobky, kterým by zároveň měl pomáhat nový cyklus v prodejích zařízení. V optimistickém scénáři by se tak mohl poměr ceny akcie k ziskům dostat na 31 – 35násobek.



Woodring se domnívá, že ve vztahu k umělé inteligenci sleduje strategii nízkých kapitálových výdajů. Jeho cílem je přitom snaha nabízet uživatelům přes svá zařízení a platformy různé modely umělé inteligence. Jeho investice jsou tak řádově nižší než u některých jiných technologických firem, zaměřuje se totiž na „distribuci platforem, které budou zadarmo, nebo se to alespoň nyní čeká.“