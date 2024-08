Po obratu na Wall Street obchoduje Evropa v červeném a vyhlíží data

Včerejší obchodování s americkými akciemi nabralo překvapivý obrat dolů, když zvýšeným nákupům po poklesu evidentně došel dech, aspoň tedy krátkodobě. Ztrátové bylo i obchodování v ostře sledovaném Japonsku a negativní vývoj se následně přenáší i do Evropy. Mezi klíčovými indexy je třeba DAX dole o 0,4 pct, zatímco AEX ztrácí 1 procento. Ztráty se však od rána o něco zmenšily a americké futures jsou na tom smíšeně.

K poklesu přispívá další várka firemních výsledků od WB či Siemensu, ale najdou se i pozitivní překvapení a celkově vzato efekt výsledků na sentiment nyní nepřeceňujeme. Velkou pozornost odpoledne přitáhne běžně přehlížená statistika nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v USA. Čísla publikovaná na týdenní bázi investory moc nezajímají, dokud jsou relativně stabilní a chybí obavy o kondici trhu práce. Jenže to se změnilo, přišel náznak začátku růstového trendu a trh práce minulý týden zabrnkal na nervy slabým reportem za červenec. Proto bude důležité, zda týdenní žádosti dál porostou, či nikoli. Konsensus je nastaven na druhou, příznivější variantu, která by mohla vášně na trzích tlumit. Pokud ale žádostí přibude, čekáme opětovný nárůst nervozity.

Výnosy dluhopisů se posunuly níž, a to v USA asi o 2 bps. Není to tedy žádný velký návrat do bezpečných aktiv. Eurodolar pozvolna stoupá, dnes dopoledne na 1,0940. Ropa se konsoliduje, zlato sice momentálně roste, ale z pohledu posledních dvou dnů jasný směr nemá. Koruna dopoledne mírně posiluje na obou hlavních párech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2436 -0.0661 25.2759 25.2313 CZK/USD 23.0840 -0.1643 23.1310 23.0595 HUF/EUR 397.1240 -0.2176 398.1632 396.9704 PLN/EUR 4.3259 0.0428 4.3267 4.3168

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8384 0.2831 7.8434 7.8145 JPY/EUR 159.8850 -0.2356 160.1100 159.2650 JPY/USD 146.2090 -0.3340 146.8480 145.4430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8613 0.0831 0.8624 0.8606 CHF/EUR 0.9386 -0.3133 0.9419 0.9370 NOK/EUR 11.8444 0.3733 11.8488 11.7741 SEK/EUR 11.4522 -0.0685 11.4599 11.4003 USD/EUR 1.0935 0.0970 1.0945 1.0923

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5249 -0.5932 1.5366 1.5230 CAD/USD 1.3734 -0.1788 1.3761 1.3726