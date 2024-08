USA v pololetí překonaly Čínu a staly se největším obchodním partnerem Německa

Spojené státy v prvním pololetí překonaly Čínu a staly se největším obchodním partnerem Německa. Německý dovoz a vývoz spojený s největší světovou ekonomikou činil od ledna do června přibližně 127 miliard eur (3,2 bilionu Kč), zatímco hodnota obchodu s Čínou dosáhla zhruba 122 miliard eur. Z předběžných údajů německého statistického úřadu to vypočetla agentura Reuters. Berlín se snaží snižovat závislost na Pekingu a výsledku napomohla i odolnost americké ekonomiky.



USA překonaly Čínu a staly se největším obchodním partnerem Německa už v prvním kvartálu. Předchozí rok 2023 byl osmým rokem po sobě, kdy nejdůležitějším německým obchodním partnerem byla Čína. USA však za Čínou loni zaostaly jen o několik stovek milionů eur.



Změny v německém zahraničním obchodě přicházejí v době, kdy Německo prohlásilo, že chce snížit svou provázanost s Čínou. Německá vláda to zdůvodňuje politickými rozdíly a obviňuje Peking z "nekalých praktik". Ohledně politických kroků ke snížení závislosti se však Berlín vyjadřuje neurčitě.



Odbornice na zahraniční obchod z Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Lola Machleidová řekla Reuters, že německý vývoz podpořila také odolnost americké ekonomiky.



Celkově se německý vývoz do USA v pololetí zvýšil o 3,3 procenta na téměř 81 miliard eur. Export do Číny se naopak snížil o téměř tři procenta na něco přes 48 miliard eur. Dovoz z Číny klesl o téměř osm procent na 73,5 miliardy eur, zatímco dovoz z USA se snížil o 3,4 procenta na 46,1 miliardy eur.



"Vzhledem k současným geopolitickým nejistotám a nejistému dalšímu hospodářskému vývoji nejen v USA a Číně, ale i u nás v Německu, je obtížné předvídat, jak se bude tento vyrovnaný závod dále vyvíjet," uvedla Machleidová.