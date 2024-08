Rozbřesk: Inflace mírně vzrostla, pokles sazeb se ale nezastaví, koruna profituje z vyšší inflace

Po nečekaném červnovém poklesu inflace na dvouprocentní cíl překvapily v červenci spotřebitelské ceny svižnějším růstem – v meziročním srovnání o 2,2 %, zatímco analytický koncensus i ČNB očekávaly stagnaci na 2,0 %.



V meziměsíčním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny o 0,7 %. Zásluhu na tom měly především vyšší ceny rekreace a kultury, jejichž příspěvek k celkovému růstu inflace činil 0,5 %. Konkrétně jde o skokové zdražení dovolených (+25,1 %), které v červnu sezónně netypicky stagnovaly. Oproti minulému měsíci vzrostly také ceny pohonných hmot (+1,3 %),podobně jako potraviny (+0,3 %), kde zdražovalo zejména maso, zatímco zelenina a ovoce zaznamenaly viditelný pokles cen. Meziměsíčně táhly inflaci dolů ceny v oddíle odívání a obuv.



Z pohledu ČNB je důležitý zejména vývoj jádrové inflace, která se v červenci zvýšila z 2,2 % na 2,3 %. Její momentum (tříměsíční klouzavý průměr) také zrychlilo z 1,1 % na 1,9 %, nadále však setrvává v rozumných úrovních. Zvýšené cenové tlaky přetrvávají zejména ve službách – v pohostinství a hoteliérství rostly ceny meziročně o 7,4 %. Skokový nárůst cen dovolených naproti tomu není potřeba výrazněji přeceňovat. V červnu totiž ceny dovolených výrazně zaostaly za obvyklým sezónním vývojem a v červenci to částečně kompenzovaly.



Předpokládáme, že již v srpnu inflace znovu poklesne do těsné blízkosti 2% cíl centrální banky. Následně očekáváme její postupný růst z důvodu nepříznivého působení srovnávací základny. Na konci letošního roku by se měla celková inflace pohybovat okolo 2,5 %, tedy stále pod horní hranicí tolerančního pásma ČNB.



Shrnuto, podtrženo, červencové inflační překvapení není z kategorie významných a těch, které by narušovaly celkový příběh o obnovení cenové stability v české ekonomice. Setrvačné ceny ve službách nicméně zůstávají hlavním proinflačním rizikem, kvůli kterému zůstane ČNB při kalibraci měnové politiky velmi opatrná. Nadále předpokládáme, že centrální banka na každém ze zbývajících zasedání v tomto roce sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů.





Koruna

Nad očekávání vyšší výsledek červencové inflace koruna kvitovala a sestoupila pod hladinu 25,20 EUR/CZK. Zisky jsou však relativně omezené a vzhledem k charakteru překvapení (volatilní vývoj cen dovolených) nečekáme, že by zásadněji měnilo další kroky ČNB (opatrný pokles sazeb) a tudíž dodalo české měně dlouhodobější vzpruhu. Český makro kalendář je až do konce týdne prázdný, výraznější impuls by proto musel přijít ze zahraničí (například amerických konjunkturálních čísel).



Eurodolar

S tím jak se stabilizovala situace okolo japonského yenu poklesla globálně volatilita, což se týká i měnového páru EUR/USD.

Dnes přijdou má řadu důležitější data, což by trh mohlo opět trochu rozhýbat. Konkrétně odpoledne budou zveřejněny data za výrobní ceny v USA za červenec.



Akcie

Hlavní zámořské indexy včera takřka v průběhu celé obchodní seance hledaly směr, jakým se vydat. Nejprve otevřely směrem dolů, ale následně ihned začaly posilovat. Zajímavé dění jsme pak mohli sledovat po 17 hodině SEČ, kdy indexy v řádu pár minut odevzdaly veškerý denní zisk a vrátili se na hodnoty pátečního závěru. V tomto čase technologický index Nasdaq 100 odevzdal přes 0,7 %. Od 20 hodiny SEČ se pak již indexy pohybovaly bez větších pohybů okolo pátečního závěru a poblíž těchto hodnot tak ukončily včerejší obchodní seanci.