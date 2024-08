Big Mac index: Česká koruna je podhodnocená k americkému dolaru skoro o pětinu

Česká koruna byla podle indexu Big Mac ke konci července podhodnocená vůči dolaru o 18,6 procenta. V USA stál jeden Big Mac 5,69 dolaru, zatímco v Česku 109 korun. Teoretický směnný kurz by tak měl být kolem 19,16 koruny za dolar. Aktuální kurz však je 23,53 koruny za dolar. Index Big Mac, pojmenovaný po slavném hamburgeru, srovnává kupní sílu různých světových měn. Porovnává, kolik stojí Big Mac v různých zemích a má naznačovat nadhodnocení nebo podhodnocení měnového kurzu. Sendviče Big Mac jsou totiž dostupné prakticky po celém světě, a jde tak o dobré srovnání jednotlivých měn. Index sestavuje deník The Economist dvakrát ročně, v lednu a červenci.



Prakticky stejné hodnoty dosáhl podle něj index i při posledním srovnání na konci ledna. Ještě v minulém červenci přitom byla koruna podhodnocena jen o 13 procent.



Za výraznějším podhodnocením koruny ve srovnání s dolarem stojí zejména úrokové sazby. Zatímco Česká národní banka už začala cyklus snižování úrokových sazeb v minulém prosinci a dále pokračovala v tomto roce na zatím každém zasedání, tak v USA stále drží úrokové sazby na nezměněné hodnotě. Polský zlotý je podle indexu vůči dolaru podhodnocen o 7,4 procenta a maďarský forint o 31,5 procenta. U polského zlotého tak jde o výrazné posílení, ještě na konci tohoto ledna byl vůči dolaru podhodnocen o téměř 13 procent. Polská měna je pro spekulanty stále atraktivní díky vysokým úrokovým sazbám. Extrémně podhodnocený je stále japonský jen, o 43,9 procenta. Souvisí to se stále uvolněnými měnovými podmínkami na japonském trhu.



Ke konci července ubylo měn, které jsou vůči dolaru nadhodnoceny. Na konci tohoto ledna jich bylo osm, nyní jich je jen šest. Nejnadhodnocenější je stejně jako před rokem a na konci ledna švýcarský frank, o 41,8 procenta. Druhé je uruguayské peso, které je vůči USD nadhodnoceno o 24,3 procenta. Třetí je norská koruna, a to o 18,9 procenta. Následují argentinské peso s nadhodnocením o 15 procent, euro s nadhodnocením o 6,5 procenta a britská libra s nadhodnocením o 3,6 procenta.