Výrobce cukrovinek Mars chce ovládnout značky Pringles nebo Ceez-It. Firmu Kellanova kupuje za 36 miliard dolarů

Americký výrobce cukrovinek a balených potravin Mars koupí zhruba za 36 miliard dolarů (přibližně 822 miliard Kč) firmu Kellanova, která mimo jiné vyrábí sušenky Pringles. Mars to dnes oznámil v tiskové zprávě po předchozím spekulacích o nabídce na ceně 30 mld. USD. Dohoda je největší transakcí v odvětví balených potravin. Mars je rodinným podnikem. Patří mu značky jako Snickers, M&M's, Twix, Bounty, Milky Way či Ben's Original. Má také významné podnikání v oblasti krmiv pro domácí zvířata.

Mars za jednu akcii Kellanova zaplatí 83,5 USD. Ve srovnání s 2. srpnem, kdy agentura Reuters poprvé informovala, že Mars zkoumá možnosti spojení s výrobcem Pringles, to představuje prémii 33 procent. Akcie firmy Kellanova před oficiálním zahájením dnešního obchodování na burzách v USA v reakci na zprávu vykazovaly nárůst zhruba o osm procent.



Pro Mars je to největší akvizice. Překonává i převzetí firmy Wrigley v roce 2008 za 23 miliard USD.



Kellanova se loni oddělila od výrobce cereálií Kellogg, který se nyní jmenuje WK Kellogg. Zaměřuje se na slané občerstvení a pochutiny v USA a ve světě a prodává cereálie mimo Severní Ameriku. Mezi značky firmy patří Cheez-It, Pop-Tarts, Eggo, MorningStar Farms či Rice Krispies Treats.



Odborníci na soutěžní právo neočekávají, že by akvizice narazila na překážky při schvalování, protože nabídky obou společností se téměř nepřekrývají, uvedla agentura Reuters.



Dohoda přichází v době, kdy se americké společnosti vyrábějící balené potraviny, jako je Kraft Heinz, Mondelez a Hershey, potýkají se slabým růstem tržeb. Zákazníci s omezeným rozpočtem totiž hledají levnější alternativy k drahým značkovým výrobkům, což podnítilo uzavírání obchodů v tomto odvětví. Firmy se tak snaží zvýšit svůj rozsah, aby zvládly dopady růstu cen a zájmu o léky na hubnutí, který snižuje poptávku.